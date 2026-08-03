Giá Bitcoin hôm nay 3.8.2026: Bitcoin liên tục chảy khỏi quỹ Trump Media

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay có xu hướng phục hồi so với hôm qua. Tính đến 7 giờ 15 ngày 3.8 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 63.346 USD, tăng 0,71% trong vòng 24 giờ.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa tăng 1,21% so với hôm qua, cán mốc 2.180 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa giá trị thứ hai thế giới tăng 1,71% trong vòng 24 giờ, lấy lại mốc 1.877 USD. Các token khác như BNB, Solana, XRP lần lượt tăng 1,71%, 2,05% và 1,86%.

Bitcoin và thị trường tiền mã hóa phục hồi trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ "quay xe", tuyên bố hủy tấn công Iran. Giá dầu giảm, chỉ số chứng khoán Mỹ tăng, khiến tâm lý nhà đầu tư được cải thiện. Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý thị trường tiền mã hóa vẫn còn nhiều bất ổn, có thể tiếp tục điều chỉnh mạnh trong ngắn hạn.

Bitcoin liên tục rời ví của Trump Media

Dữ liệu từ blockchain cho thấy các ví tiền điện tử liên kết với Trump Media and Technology Group, công ty đứng sau Truth Social, có liên quan đến gia đình Tổng thống Trump, đã chuyển 2.628 BTC, trị giá khoảng 165 triệu USD đến Crypto.com trong hai giao dịch vào cuối tuần trước.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước ảnh chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: KHƯƠNG NHA

Các giao dịch mới nhất nâng tổng số Bitcoin do Trump Media đã chuyển trong bảy tháng qua lên 7.281 BTC, trị giá khoảng 545 triệu USD, theo Lookonchain.

Công ty phân tích onchain Lookonchain, đơn vị đã phát hiện các giao dịch, bình luận trên X rằng đây có thể là một giao dịch bán Bitcoin. Tuy nhiên, dữ liệu onchain chỉ xác nhận rằng BTC đã được chuyển đến Crypto.com, chứ không chắc chắn là để bán. Crypto.com là một trong hai đơn vị lưu ký được Trump Media lựa chọn khi thiết lập kho dự trữ Bitcoin chiến lược hồi tháng 5.2025, cùng với Anchorage Digital.

Phát ngôn viên của Trump Media xác nhận với The Block rằng Bitcoin đã được chuyển đến Crypto.com nhưng không được bán. Sự kiện tương tự cũng diễn ra hồi tháng 5 năm nay.

Các giao dịch đã làm giảm số dư trong các ví được công khai thuộc về Trump Media xuống còn khoảng 4.261 BTC, trị giá khoảng 268 triệu USD. Số dư này gần như trùng khớp với 4.260,73 BTC mà Trump Media dùng làm tài sản thế chấp cho trái phiếu chuyển đổi, tính đến ngày 31.3.

"Chúng tôi bị hạn chế phân phối hoặc rút số Bitcoin này do chưa đáp ứng được một số yêu cầu nhất định trong hợp đồng vay. Các hạn chế sẽ được dỡ bỏ chậm nhất vào thời điểm đáo hạn của trái phiếu chuyển đổi, dự kiến diễn ra ngày 29.5.2028", theo báo cáo quý 1/2026 của Trump Media.

Ngoài lượng Bitcoin được chuyển đi, Trump Media và Crypto.com cũng có mối quan hệ phức tạp, trong đó có các sáng kiến quỹ ETF tiền mã hóa và token thưởng cho cổ đông theo kế hoạch. Công ty đã rút đơn đăng ký cho quỹ Truth Social Bitcoin ETF và Bitcoin & Ethereum ETF vào tháng 5.

Các giao dịch chuyển Bitcoin diễn ra khi Trump Media triển khai quyền truy cập vào "Truth API", cung cấp quyền truy cập sớm vào các bài đăng của những người dùng nổi tiếng, bao gồm cả Tổng thống Trump, với mức phí lên đến 100.000 USD mỗi tháng.

Một số chuyên gia đã chỉ trích dịch vụ này vì có khả năng vi phạm luật giao dịch nội bộ. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Adam Schiff lập luận rằng "Truth API" dường như là "một sự lạm dụng trắng trợn chức vụ của tổng thống vì lợi ích cá nhân", trong một bức thư gửi tới Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC).

Việc Trump Media bán Bitcoin diễn ra trong bối cảnh các dự án tiền mã hóa liên quan đến ông Trump đang đối mặt với sự giám sát rộng rãi hơn, khi các nhà lập pháp đang tranh luận về Đạo luật Minh bạch Thị trường Tài sản Kỹ thuật số (CLARITY), cùng các câu hỏi xung quanh vấn đề đạo đức và quyền sở hữu tài sản kỹ thuật số.