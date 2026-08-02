Giá Bitcoin hôm nay 2.8.2026: Làn sóng sa thải lan khắp thị trường tiền số

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tiếp tục giảm so với hôm qua. Tính đến 9 giờ ngày 2.8 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 62.949 USD, giảm 0,09% trong vòng 24 giờ. So với 7 ngày trước, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới đã giảm 2,3%.

Song song với đà giảm của thị trường, ngành công nghiệp tiền số cũng chứng kiến đợt sa thải rộng khắp. Tuần qua, nguồn tin của Bloomberg cho biết sàn giao dịch Luno đang cắt giảm 20% lao động toàn cầu trong quá trình tái cấu trúc hoạt động.

Diễn biến giá Bitcoin trong 7 ngày qua, tính đến 9 giờ ngày 2.8 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước Luno, sàn tiền số 9 năm tuổi BitMart tuyên bố đóng cửa. Chỉ 3 ngày sau khi sàn BitMEX thông báo ngừng hoạt động sau 11 năm.

Trang theo dõi việc làm CryptoJobsList đã ghi nhận các đợt sa thải hoặc tái cấu trúc tại 12 công ty trong lĩnh vực tiền điện tử và các lĩnh vực liên quan. Ước tính, từ đầu năm 2026 đến nay đã có 7.254 nhân sự bị cắt giảm việc làm. Lý do thường được đưa ra là do điều kiện thị trường thay đổi.

Những sự kiện lớn trong tuần ảnh hưởng đến giá Bitcoin

Đầu tuần, Bitcoin vẫn được giao dịch trên mốc 65.000 USD, nhưng sau đó nhanh chóng giảm giá và có nhiều biến động mạnh. Tin tức lớn, ảnh hưởng đến tâm lý chung của cả thị trường là việc sàn giao dịch tiền mã hóa BitMart thông báo đóng cửa sau 9 năm hoạt động.

Đến ngày 28.7, giá Bitcoin bất ngờ sập sâu trước khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố lãi suất. BTC lao dốc từ 65.000 USD xuống 63.000 USD do các nhà đầu tư lo ngại về khả năng lãi suất tăng cao.

Sau đó, thị trường tiền số trải qua một đợt rung lắc mạnh khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất. Đến cuối tháng 7, Bitcoin phục hồi, lấy lại vùng giá 65.000 USD khi cổ phiếu ngành công nghệ quay đầu tăng trưởng mạnh.

Đầu tháng 8, thị trường tiếp tục biến động mạnh khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra các tuyên bố cứng rắn về tình hình chiến sự ở Iran. Các nguồn tin cho biết Mỹ đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công mới vào Iran ngay trong cuối tuần. Thông tin này lập tức ảnh hưởng đến tâm lý các nhà đầu tư khiến Bitcoin lao dốc.

Ông Trump nói Mỹ sẽ đánh đến khi Iran 'hết chịu nổi'

Tuần qua, Myanmar đã thông qua dự luật chống lừa đảo trực tuyến, trong đó đề xuất mức án tù từ 10 năm đến chung thân đối với hành vi lừa đảo tiền điện tử và điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Luật này là nỗ lực mới nhất của Myanmar nhằm kiềm chế ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến đang phát triển mạnh, biến một số khu vực thành trung tâm của lừa đảo trực tuyến.

Trong khi đó, tại Brazil, các nông dân ở Parana đã trở thành những người đầu tiên mã hóa đàn gia súc và đưa mã số của 10 con bò sữa lên sàn giao dịch chứng khoán quốc gia B3. Họ đã huy động được gần 20.000 USD tiền tín dụng được bảo đảm bằng đàn gia súc, cho thấy tiềm năng của việc mã hóa tài sản thực (RWA) như một công cụ tài chính.

Tại Việt Nam, Chính phủ đã thông qua Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045. Trong đó có nhiều quy định quan trọng liên quan đến thị trường tài sản số, sàn giao dịch tài sản mã hóa, blockchain và khung pháp lý liên quan. Một trong những nội dung được đề cập là nghiên cứu, đánh giá khả năng triển khai đồng tiền kỹ thuật số quốc gia (CBDC). Đề án cũng nhắc đến việc nghiên cứu ban hành luật Tài sản số và đưa vào vận hành thị trường tài sản mã hóa cùng các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox).

