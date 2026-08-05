Giá Bitcoin hôm nay 5.8.2026: Một quỹ ETF Bitcoin của Mỹ đóng cửa

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay có xu hướng phục hồi tốt khi tăng 0,9% so với hôm qua. Tính đến 7 giờ 30 ngày 5.8 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 63.980 USD. Trước đó, nhiều lần tiền mã hóa giá trị nhất thế giới vượt mốc 64.000 USD.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa tăng 0,56% trong vòng 24 giờ qua, đạt 2.190 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới tăng 0,88%, tiến sát 1.890 USD. Các token khác như BNB, XRP, Solana lần lượt tăng 1,05%, 0,03% và 0,54%. Về tổng thể, thị trường tiền mã hóa phục hồi nhẹ, tuy nhiên đà tăng không ổn định.

Biến động giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trong khi dòng tiền đang quay trở lại các quỹ ETF Bitcoin, hôm 3.8, Hashdex Bitcoin ETF bất ngờ thông báo đóng cửa quỹ và hoàn trả tiền mặt cho cổ đông, bán 225 BTC đang nắm giữ.

Vì sao quỹ ETF Bitcoin Hashdex của Mỹ đóng cửa?

Trong thông báo, Hashdex cho biết, công ty liên tục theo dõi và đánh giá dòng sản phẩm của mình dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm tài sản được quản lý, tính thanh khoản giao dịch, chi phí hoạt động, sự quan tâm của nhà đầu tư và mức độ phù hợp trong phạm vi sản phẩm tính theo quý. Sau khi đánh giá các yếu tố này, Hashdex quyết định giải thể quỹ ETF Bitcoin Spot (ETF Bitcoin giao ngay).

Theo Coindesk, đây là lần đầu tiên một quỹ ETF Bitcoin Spot của Mỹ phải đóng cửa. Trước đây, đã có một số quỹ ETF Bitcoin Futures bị giải thể như XBTF của VanEck vào năm 2024, nhưng đây là lần đầu tiên một quỹ của Mỹ nắm giữ trực tiếp Bitcoin bị thanh lý.

Theo Vetle Lunde, người đứng đầu K33 Research: "Phần lớn thị trường cho rằng chi phí cơ hội khi nắm giữ Bitcoin là quá cao trong khi bất cứ thứ gì liên quan đến AI đều tăng vọt". Đây là lý do khiến dòng tiền đổ vào các quỹ ETF Bitcoin bị chậm lại.

Theo dữ liệu từ SoSoValue, Hashdex Bitcoin ETF là quỹ ETF Bitcoin giao ngay nhỏ nhất tại Mỹ xét về tổng tài sản ròng và ghi nhận dòng vốn ròng tích lũy thấp nhất. Quỹ nhỏ thứ hai là BTCW của WisdomTree, với tổng tài sản ròng là 142,4 triệu USD. Quỹ dẫn đầu thị trường là IBIT của BlackRock nắm giữ 47,08 tỉ USD tài sản ròng.

Trong hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Hashdex cho biết ngày giao dịch cuối cùng của DEFI sẽ là 17.8. Sau đó quỹ bắt đầu bán số Bitcoin còn lại và phân phối tiền thu được cho các cổ đông.

Việc quỹ này không thu hút được sự quan tâm của người dùng không phản ánh chính xác diễn biến trên thị trường. Dữ liệu từ SoSoValue cho thấy ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ nói chung đang nắm giữ 77,6 tỉ USD tài sản ròng và đã nhận được tổng cộng 51,5 tỉ USD dòng vốn ròng trong suốt quá trình hoạt động.

Hashdex gia nhập thị trường Bitcoin giao ngay sau các đối thủ cạnh tranh. Mặc dù đã giới thiệu DEFI dưới dạng quỹ ETF hợp đồng tương lai Bitcoin vào tháng 9.2022, quỹ này không chuyển đổi thành quỹ giao ngay cho đến cuối tháng 3.2024. Chậm hơn IBIT của BlackRock đến 3 tháng.

Khi mới ra mắt, phí quản lý của DEFI tương đương IBIT, khoảng 0,25%. Nghĩa là nhà đầu tư không được giảm phí khi lựa chọn sản phẩm có quy mô nhỏ hơn và tính thanh khoản thấp hơn. Đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến quỹ thiếu sức hấp dẫn.

Không chỉ Mỹ, nhiều nơi trên thế giới cũng đã chứng kiến các quỹ ETF Bitcoin Spot bị đóng cửa. Tháng 11.2022, Cosmos Asset Management đã rút các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum niêm yết tại Úc. 6 tháng sau khi ra mắt và đến lúc đóng cửa, hai quỹ này chỉ thu hút được khoảng 710.000 USD.

Động thái của Hashdex khó có thể báo hiệu sự kết thúc của các quỹ ETF Bitcoin Spot. Phần lớn dòng vốn đổ vào thị trường đã chuyển sang IBIT và FBTC của Fidelity.