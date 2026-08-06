Giá Bitcoin hôm nay 6.8.2026: 'Quy tắc 500 ngày của Bitcoin' có đang đổ vỡ?

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay không biến động nhiều so với hôm qua. Mỗi Bitcoin vẫn được giao dịch quanh mốc 64.000 USD. Việc tiền mã hóa giá trị nhất thế giới liên tục đi ngang đang khiến người dùng hoài nghi về một trong những quy tắc quan trọng - "500 ngày của Bitcoin".

Quy tắc "500 ngày của Bitcoin" được xây dựng dựa trên chu kỳ halving (sự kiện được lập trình sẵn để giảm một nửa phần thưởng khối cho thợ đào, thường diễn ra 4 năm một lần). Theo đó, nếu nhà đầu tư mua vào trước 500 ngày Bitcoin Halving diễn ra và bán ra thì khả năng rất cao là sẽ có lời. Các chu kỳ trước, chiến lược giao dịch này đã sinh lời khoảng 34 lần so với số vốn ban đầu. Về lý thuyết, việc giảm nguồn cung Bitcoin sau mỗi chu kỳ halving sẽ tạo sự khan hiếm, giúp thị trường tăng giá.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin và Ethereum ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo nghiên cứu của Pantera Capital, trung bình, các đợt tăng giá kéo dài 480 ngày kể từ khi halving đến đỉnh điểm của chu kỳ tiếp theo. Những người ủng hộ Bitcoin cho rằng tín hiệu mua vào tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 11.2026 và tín hiệu bán sẽ đến vào giữa tháng 8.2029.

Tuy nhiên, một số nhà quan sát thị trường cho rằng quy tắc "500 ngày của Bitcoin" đang sụp đổ trong chu kỳ này. Một trong những nguyên nhân chính là sự xuất hiện của các quỹ ETF Bitcoin của Mỹ. Việc dòng tiền chảy vào thị trường hằng ngày có thể vượt giá trị của lượng Bitcoin mới được tạo ra bởi các thợ đào, khiến nhu cầu từ các tổ chức và các điều kiện kinh tế vĩ mô rộng hơn trở nên quan trọng hơn sự kiện "giảm một nửa".

Jason Fernandes, nhà phân tích thị trường và đồng sáng lập của AdLunam, cho biết sự thay đổi của thị trường đã khiến quy tắc này không còn phù hợp, dù nó đã hoạt động đúng ở những chu kỳ trước. "Bitcoin hiện được thúc đẩy bởi các tổ chức. Dòng vốn đổ vào ETF Bitcoin đã vượt xa cú sốc nguồn cung sau sự kiện 'giảm một nửa' vào năm 2024", Fernandes bình luận.

Aryan Sheikhalian, trưởng bộ phận nghiên cứu tại CMT Digital, cũng cho rằng nguồn cung mới từ các thợ đào không còn đáng kể so với dòng vốn từ các quỹ ETF Bitcoin giao ngay. Đây đang là những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến thị trường trong giai đoạn này.

Lợi nhuận của nhà đầu tư Bitcoin nếu tính theo quy tắc 500 ngày ở những chu kỳ trước NGUỒN: COINDESK

Tuy nhiên, vẫn còn một số người tin vào chu kỳ "bốn năm giảm một nửa" và tác động kinh tế của thợ đào vẫn là những cơ chế vận hành cốt lõi của Bitcoin.

Chu kỳ bốn năm của Bitcoin vẫn còn nguyên vẹn sau 15 năm. Nó đóng vai trò là cấu trúc cốt lõi liên quan đến diễn biến giá của thị trường. Theo Vineet Budki, đối tác quản lý tại Sigma Capital, các sự kiện Bitcoin Halving làm cho việc khai thác trở nên kém lợi nhuận hơn, đặc biệt là khi giá Bitcoin giảm hoặc chi phí năng lượng tăng cao, buộc một số thợ đào phải ngừng hoạt động. Cơ chế này giúp giải phóng đòn bẩy dư thừa và giảm nguồn cung trên thị trường, giúp bắt đầu một giai đoạn tích lũy mới.

Trong khi cuộc tranh luận về tính hợp lệ của chu kỳ vẫn tiếp diễn và liệu mô hình này có lặp lại lần này hay không thì phải đến năm 2029 mới biết được câu trả lời. Câu hỏi đặt ra là liệu quy tắc "500 ngày" có còn đủ chính xác để được sử dụng như một tín hiệu giao dịch hay không?