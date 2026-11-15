Giá Bitcoin liên tục lao dốc, thị trường đối mặt làn sóng thanh lý ồ ạt

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tiếp tục lao dốc mạnh. Tính đến 9 giờ ngày 15.11 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 62.252 USD, giảm 8,84% trong vòng 24 giờ.

Như vậy trong vòng 7 ngày qua, Bitcoin đã giảm 17,73%.

Diễn biến giá Bitcoin trong 7 ngày qua, tính đến 9 giờ ngày 15.11 (giờ Việt Nam) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thị trường tiền mã hóa cũng chìm trong sắc đỏ. Vốn hóa toàn thị trường giảm 6,19% xuống còn 2.160 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, giảm 6,34% trong vòng 24 giờ, giao dịch dưới mốc 1.800 USD. Các token khác như XRP, Solana, BNB lần lượt giảm 5,24%, 7,48% và 6,20%.

Thị trường đối mặt làn sóng thanh lý ồ ạt

Công ty phân tích dữ liệu on-chain Glassnode cảnh báo giá Bitcoin đang tiến gần mốc thanh lý ồ ạt. Dựa trên biểu đồ nhiệt thanh lý 6 tháng, Glassnode xác định cụm thanh lý lớn nhất nằm trong vùng từ 59.500 - 62.600 USD, vùng giá chưa từng bị chạm đến kể từ đáy tháng 8.

Nếu giá giảm vào vùng này, hàng loạt lệnh đòn bẩy có thể buộc phải thanh lý, khiến lực bán tăng và đẩy giá xuống nhanh hơn.

Trước đó, chỉ trong 24 giờ quanh đợt giảm giá ngày 13.11, khoảng 1,64 tỉ USD vị thế phái sinh đã bị thanh lý, trong đó gần 90% là lệnh đặt cược giá tăng. Bên cạnh đó, nguồn cung stablecoin đã giảm 17 tỉ USD trong một tháng qua, cho thấy dòng tiền mới chảy vào thị trường tiền số đang suy yếu.

Dù vậy, Glassnode ghi nhận các ví nắm giữ từ 100 - 10.000 BTC đang mua tích lũy, trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ và các ví lớn nhất vẫn bán ra.

Quỹ ETF Bitcoin bị rút hơn 1 tỉ USD

The Block dẫn dữ liệu từ SoSoValue, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng tiền rút ròng 1,07 tỉ USD trong tuần từ ngày 9 - 13.11. Đây là tuần thứ hai liên tiếp dòng tiền rút ra vượt 1 tỉ USD, sau mức 1,28 tỉ USD của tuần trước đó. Tính chung hai tuần, các quỹ đã bị rút 2,35 tỉ USD, mức cao nhất kể từ giai đoạn hai tuần kết thúc ngày 5.6.

Đáng chú ý, cả 5 phiên giao dịch trong tuần đều ghi nhận dòng tiền âm, trong đó phiên thứ tư (11.11) bị rút mạnh nhất với gần 300 triệu USD. Phiên 13.11 là ngày rút ròng thứ bảy liên tiếp, nâng tổng lượng tiền rút ra kể từ ngày 5.11 lên 1,91 tỉ USD.

Trong phiên cuối tuần, quỹ IBIT của BlackRock bị rút 143,5 triệu USD, chiếm khoảng 77% tổng dòng tiền ra. Quỹ FBTC của Fidelity bị rút 41,9 triệu USD, trong khi 10 quỹ còn lại không ghi nhận biến động.

Với diễn biến này, dòng tiền vào các quỹ ETF Bitcoin tính từ đầu năm 2026 đến nay đã âm khoảng 1,98 tỉ USD. Các quỹ ETF Ethereum cũng có tuần rút vốn thứ bảy liên tiếp với gần 400 triệu USD.

Áp lực từ Fed và cổ phiếu công nghệ

Đà giảm của Bitcoin diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang đặt cược 88,5% khả năng Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm và 11,5% khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách ngày 8 - 9.12 tới.

Lãi suất cao hơn thường khiến các tài sản rủi ro, không mang lại lợi suất như Bitcoin, kém hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư. Bên cạnh đó, theo The Block, việc ông Jensen Huang từ chức CEO Nvidia cũng gây áp lực lên nhóm cổ phiếu công nghệ, kéo theo tâm lý thận trọng lan sang thị trường tiền số.