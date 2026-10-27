Vì sao Bitcoin bất ngờ thủng đáy 80.000 USD?

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy, giá Bitcoin hôm nay bất ngờ thủng đáy 80.000 USD. Tính đến 15 giờ 20 ngày 27.10 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 79.631 USD, giảm 0,49% trong vòng 24 giờ. Trước đó, có lúc tiền mã hóa giá trị nhất thế giới chạm mốc 79.260 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 18.9. Biểu đồ 4 giờ cho thấy diễn biến giá đột ngột hơn khi Bitcoin giảm từ 84.843 USD xuống 79.146 USD.

Theo CoinGlass, trong 24 giờ qua, đã có 64.385 nhà đầu tư bị thanh lý tài khoản. Tổng giá trị thanh lý là 136 triệu USD.

Biểu đồ giá Bitcoin trong 24 giờ qua, tính đến 15 giờ 20 ngày 27.10 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Các nhà phân tích cho rằng giá Bitcoin thủng đáy 80.000 USD do giá dầu tăng và lo ngại về cuộc chiến Mỹ - Iran tiếp tục leo thang.

Tuần này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định về lãi suất quỹ liên bang. Thị trường đang theo dõi sát sao từng phát ngôn của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Nhà kinh tế học Robin Brooks cho rằng việc dừng tăng lãi suất là điều gần như không thể tránh khỏi, ngay cả trong bối cảnh giá dầu tăng và những lo ngại ngày càng gia tăng về leo thang quân sự ở Trung Đông.

Một yếu tố khác tác động đến giá Bitcoin là lo ngại về bong bóng AI tiếp tục gây áp lực lên thị trường tài chính. Các công ty công nghệ Mỹ chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh của năm. Các báo cáo tài chính này sẽ tác động trực tiếp lên chứng khoán Phố Wall. Hôm qua, chỉ số KOSPI Composite của Hàn Quốc đã giảm 1,5%, đóng cửa ở mức 5.469 điểm.

Nhà đầu tư nhỏ lẻ tháo chạy

Hôm 26.10, nền tảng phân tích blockchain Santiment cho biết đã có khoảng 30.000 địa chỉ ví rời thị trường, kể từ ngày 16.10. Thuật ngữ "nhà đầu tư nhỏ lẻ tháo chạy" mô tả việc những tài khoản nhỏ từ bỏ hoặc bán ra khi thị trường lao dốc. Một số nhà phân tích cho rằng đây là tín hiệu cho thấy thị trường đã chạm đáy.

Trước đó vào tháng 9, đã có 69.494 địa chỉ ví "đầu hàng" thị trường, trước khi Bitcoin phục hồi lên 85.000 USD.

Các nhà phân tích thị trường đang thận trọng hơn về khả năng phục hồi của Bitcoin trong điều kiện kinh tế vĩ mô hiện tại. Benjamin Cowen, nhà sáng lập nền tảng phân tích tiền điện tử Into the Cryptoverse, mô tả những đợt tăng giá lên 87.000 USD của Bitcoin vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 là một "cú lừa". Ông cho rằng BTC sẽ tiếp tục suy yếu cho đến cuối năm do áp lực của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.