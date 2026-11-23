Dữ liệu từ CoinmarketCap và Tradingview cho thấy giá Bitcoin hôm nay có xu hướng phục hồi tốt. Tính đến 10 giờ 30 ngày 23.11 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 61.408 USD, tăng 3,78% trong vòng 24 giờ qua.

Trước đó, hôm 21.11, khi thị trường giảm sâu, người dùng mạng xã hội cho biết họ đã mua được Bitcoin (BTC) với giá thấp bất thường trên sàn giao dịch Kraken. Cụ thể, một số người cho biết họ đã mua được Bitcoin với giá 24.250 CAD (Canadian dollar - đô la Canada), tương đương 17.000 USD.

Sau đó sàn giao dịch Kraken cũng lên tiếng xác nhận thông tin. "Bắt đầu từ khoảng 3 giờ ngày 21.11 (giờ Việt Nam), các cặp giao dịch liên quan đến đồng CAD trên sàn Kraken đã chịu áp lực bán mạnh, đẩy giá xuống mức thấp hơn đáng kể so với các thị trường khác", Kraken lý giải về việc Bitcoin sập giá trên sàn.

Giá Bitcoin trên sàn giao dịch Kraken có lúc giảm còn 24.250 CAD ẢNH: DEALER DEFI

Kraken cho biết sàn đã xử lý chính xác mọi lệnh giao dịch. Đội ngũ bảo mật không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào về sự cố xâm nhập hay tài khoản người dùng bị chiếm quyền truy cập. "Các giao dịch đã thực hiện thành công vẫn sẽ có hiệu lực", Kraken khẳng định. Điều này đồng nghĩa người mua có thể hưởng lợi từ chênh lệch giá nếu bán Bitcoin ở mức giá cao hơn.

Theo dữ liệu được Kraken công bố, cặp giao dịch BTC/CAD đã giảm xuống còn 24.250 CAD trong khoảng 15 phút, bắt đầu từ 3 giờ ngày 21.11 (giờ Việt Nam). Mức giá này thấp hơn khoảng 71% so với thị trường chung, khi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 57.650 USD.

Adam Back, CEO của Blockstream, cho rằng một nhà tạo lập thị trường (market maker) trên thị trường giao ngay USD/CAD của Kraken có thể đã cạn kiệt vốn, khiến giá chênh lệch so với tỷ giá hối đoái chung.

Ông Back cho biết biến động giá bất thường của BTC/CAD đã lan rộng sang các cặp giao dịch khác. Tuy nhiên, Kraken chưa đưa ra bình luận về nhận định của Adam Back.

Những cú 'sập chớp nhoáng' trên sàn giao dịch tiền số

Theo các chuyên gia, sự cố này cho thấy rủi ro khi một sàn giao dịch có cặp tiền pháp định nội địa, chỉ dựa vào một số ít nhà tạo lập thị trường và sổ lệnh mỏng. Khi đó, giá cục bộ có thể tách khỏi giá toàn cầu, kéo theo thanh lý và cắt lỗ.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên sàn giao dịch Kraken gặp vấn đề về giá. Năm 2019, có lần giá Bitcoin tính bằng CAD trên sàn đã giảm 99% khi giảm mạnh từ 11.250 USD xuống 101 USD. Khi đó, nhiều thông tin cho thấy hacker đã đặt sẵn lệnh mua giá thấp rồi xả 1.200 BTC để thao túng thị trường.

Chỉ riêng cặp giao dịch BTC/USDT của Kraken đã có 9 lần flash crash (sụp đổ chớp nhoáng) trong giai đoạn từ tháng 11.2019 đến tháng 10.2020. Cơ chế gần như giống nhau: Sổ lệnh mỏng, gặp một cú bán lớn, từ đó kích hoạt chuỗi lệnh cắt lỗ và thanh lý.

Những cú sập chớp nhoáng như vừa xảy ra với Kraken không hiếm gặp trên thị trường tiền mã hóa. Tuy nhiên, mỗi sàn lại có cách xử lý khác nhau.

Trước đó, vào ngày 21.6.2017, giá Ethereum (ETH) rơi thẳng từ 320 USD xuống 0,10 USD trong vòng vài giây trên sàn giao dịch Coinbase. Nguyên nhân bắt đầu từ một lệnh bán trị giá vài triệu USD gây trượt giá 29,4%, kéo theo khoảng 800 lệnh cắt lỗ và thanh lý ký quỹ. Ban đầu Coinbase không bồi thường, nhưng sau đó thay đổi quyết định dùng tiền của công ty để đền bù, đồng thời không hủy lệnh mua của những người bắt đáy.

Ngày 10.10.2025, Binance đã phải bồi thường khoảng 283 triệu USD cho người dùng bị thanh lý hợp đồng khi stbalecoin USDe, neo giá 1:1 với USD giảm còn 0,66 USD. Khi đó, thanh khoản mỏng, các lệnh limit cũ còn treo được khớp ở mức giá cực đoan khiến toàn thị trường bị thanh lý hơn 19 tỉ USD vị thế đòn bẩy trong 24 giờ.