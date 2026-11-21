Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay bất ngờ lao dốc mạnh. Tính đến 12 giờ 20 ngày 21.11 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 55.873 USD, giảm 9,64% trong vòng 24 giờ.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa hiện còn 1.930 tỉ USD, giảm 8,36% trong vòng 24 giờ, tương đương 176 tỉ USD bị bốc hơi theo cú sập của Bitcoin. Theo Bloomberg, đây là giá thấp nhất trong hơn hai năm, tính từ tháng 9.2024.

Diễn biến giá Bitcoin trong vòng 24 giờ qua, tính đến 10 giờ 20 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy trong vòng 24 giờ qua, đã có 348.073 nhà đầu tư bị thanh lý tài khoản. Tổng giá trị thanh lý đạt 2,42 tỉ USD. Lệnh thanh lý lớn nhất được ghi nhận trên Binance, trị giá 51,71 triệu USD, đặt cược vào đà tăng của Bitcoin.

Tính từ mức đỉnh 126.000 USD được thiết lập vào tháng 10.2025, giá Bitcoin hiện tại đã giảm hơn một nửa. Mức này thậm chí thấp hơn thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử.

Lý do giá Bitcoin liên tục sập