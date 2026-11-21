Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay bất ngờ lao dốc mạnh. Tính đến 12 giờ 20 ngày 21.11 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 55.873 USD, giảm 9,64% trong vòng 24 giờ.
Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa hiện còn 1.930 tỉ USD, giảm 8,36% trong vòng 24 giờ, tương đương 176 tỉ USD bị bốc hơi theo cú sập của Bitcoin. Theo Bloomberg, đây là giá thấp nhất trong hơn hai năm, tính từ tháng 9.2024.
Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy trong vòng 24 giờ qua, đã có 348.073 nhà đầu tư bị thanh lý tài khoản. Tổng giá trị thanh lý đạt 2,42 tỉ USD. Lệnh thanh lý lớn nhất được ghi nhận trên Binance, trị giá 51,71 triệu USD, đặt cược vào đà tăng của Bitcoin.
Tính từ mức đỉnh 126.000 USD được thiết lập vào tháng 10.2025, giá Bitcoin hiện tại đã giảm hơn một nửa. Mức này thậm chí thấp hơn thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử.
Lý do giá Bitcoin liên tục sập
Theo James Butterfill, trưởng bộ phận nghiên cứu tại CoinShares, sự suy giảm của Bitcoin chủ yếu do đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ, đặc biệt với cổ phiếu liên quan đến AI. Butterfill nói với Cointelegraph rằng tâm lý xấu đi với cổ phiếu AI lan sang tiền điện tử khi các nhà đầu tư cắt giảm rủi ro. Ngoài ra, triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao đã khiến đợt bán tháo trên diện rộng trở nên nghiêm trọng hơn.
10 vụ tấn công sàn mã hóa lớn nhất thế giới
Trong khi đó, Bloomberg cho rằng Bitcoin đã phải đối mặt với nhiều áp lực chồng chéo trong những tuần gần đây. Vụ tấn công mạng vào Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã làm rung chuyển thị trường tài sản số. Sau đó, chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ đã làm dấy lên lo ngại về nỗ lực thúc đẩy các quy định thân thiện hơn với ngành công nghiệp này.
"Thị trường nói chung đã chuyển sang trạng thái bi quan trầm trọng. Các nhà đầu tư muốn giảm thiểu rủi ro. Bitcoin cũng đang bị ảnh hưởng theo tâm lý chung", Andy Baehr, giám đốc điều hành quản lý tài sản tại GSR, nói với Bloomberg.
Ngoài ra, đợt giảm giá gần đây cũng bị tác động khi nhà đầu tư rút tiền khỏi các quỹ ETF Bitcoin trong bối cảnh thị trường AI lao dốc. Từ đầu năm đến nay, các quỹ ETF Bitcoin đã chứng kiến hơn 3 tỉ USD chảy ròng.
Theo Fabian Dori, Giám đốc đầu tư tại Sygnum Bank, thị trường dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất mạnh hơn và tốc độ phát triển AI sẽ chậm lại, khiến tâm lý tiêu cực phủ bóng toàn thị trường.
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