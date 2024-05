Giá cà phê ‘rơi tự do’, vì sao?

Giá cà phê robusta trên sàn London đóng cửa vào tối qua với kỳ hạn giao tháng 7 giảm kỷ lục 298 USD xuống mức 3.680 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 9 giảm 291 USD xuống 3.617 USD/tấn và tháng 11 cũng giảm 283 USD xuống 3.536 USD/tấn.

Giá cà phê tiếp tục giảm ngày thứ 3 liên tiếp trong tuần này MINH ĐĂNG

Tương tự, giá cà phê arabica trên sàn New York cũng giảm mạnh, kỳ hạn tháng 7 giảm 213,4 USD xuống còn 4.550 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 9 giảm 204,6 USD còn 4.510 USD/tấn và tháng 12 giảm 196,9 USD/tấn xuống 4.480 USD/tấn.

Giá cà phê arabica tại Brazil giảm rất mạnh. Kỳ hạn tháng 7 tiếp tục giảm thêm 306,9 USD/tấn xuống còn 5.670 USD/tấn.

Do cú giảm sốc của thị trường thế giới, khiến giá cà phê Tây nguyên điều chỉnh giảm khoảng 5.500 đồng/kg và giá hầu hết các địa phương rời khỏi cột mốc 130.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Đắk Nông và Đắk Lắk 129.500 đồng/kg, Gia Lai 129.000 đồng/kg, Kon Tum và Lâm Đồng 128.700 đồng/kg.

Trong xu hướng giá cà phê tăng nhanh và mạnh từ đầu năm đến nay thì đây là lần thứ 2 giá cà phê rơi tự do. Lần trước là vào ngày 19.4, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 5 giảm đến 153 USD xuống còn 4.081 USD/tấn. Và cà phê arabia trên sàn New York cũng giảm đến 178,2 USD xuống còn 5.290 USD/tấn. Lần giảm giá này là do căng thẳng ở Trung Đông giữa Israel và Iran bất ngờ hạ nhiệt nhanh chóng khiến những lo ngại về việc vận chuyển hàng hóa được lắng xuống.

So với lần trước, phiên giảm giá mạnh này khá bất ngờ vì không có nhiều diễn biến nổi bật. Một số người trong ngành giải thích, do tháng trước thế giới lo ngại căng thẳng ở Trung Đông nên tích cực mua hàng với giá cao khiến lượng tồn kho tăng đáng kể. Bên cạnh đó, Brazil chuẩn bị vào vụ thu hoạch rộ nên thị trường thế giới bớt lo lắng về sự thiếu hụt nguồn cung. Tuy nhiên, những diễn biến này chỉ là diễn biến tạm thời, xu hướng chung của thị trường trong dài hạn cung vẫn ít hơn cầu.