Giá cà phê tăng trở lại

Trên sàn London, giá cà phê robusta tiếp tục tăng, kỳ hạn tháng 9 tăng 53 USD lên 4.380 USD/tấn; kỳ hạn tháng 11 tăng 53 USD đạt 4.229 USD/tấn; kỳ hạn tháng 1.2025 tăng 48 USD lên 4.054 USD/tấn.



Nguồn cung cà phê của Việt Nam cạn kiệt, người trong ngành đang trông đợi vào niên vụ mới HOÀNG NGUYỄN

Tương tự, giá cà phê arabica trên sàn New York kỳ hạn tháng 9 tăng 78,1 USD lên 5.260 USD/tấn; kỳ hạn tháng 12 tăng 75,9 USD lên 5.250 USD/tấn và kỳ hạn tháng 3.2025 tăng 73,7 USD đạt 5.212 USD/tấn.

Tại Brazil, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 9 giảm 53,9 USD xuống còn 6.410 USD/tấn; kỳ hạn tháng 12 tăng 104,5 USD lên 6.589 USD/tấn; kỳ hạn tháng 3.2025 tăng 97,9 USD đạt 6.337 USD/tấn.

Giá cà phê Tây nguyên tăng nhẹ 500 đồng/kg; tại Đắk Nông 126.000 đồng/kg, Đắk Lắk 125.700 đồng/kg, Gia Lai 125.300 đồng/kg, Kon Tum và Lâm Đồng 125.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao VN (VICOFA), cho biết: Thị trường trường cà phê đã hình thành mặt bằng giá mới, ở mức khá cao. Do nhu cầu thị trường luôn tốt nên mỗi khi giá giảm lực mua sẽ xuất hiện kéo giá tăng trở lại. Tuy nhiên, hiện nay, Việt Nam không còn nhiều cà phê để bán kể cả trong kho dự trữ của doanh nghiệp lớn. Vì nguồn cung không còn nên dự báo từ nay tới tháng 9 kim ngạch xuất khẩu tiếp tục giảm so với những tháng trước đó. Người làm cà phê đều trông đợi vào niên vụ mới, song dự báo sản lượng niên vụ 2024 - 2025 tiếp tục giảm khoảng 10% so với niên vụ trước đó, khoảng dưới mức 1,5 triệu tấn.