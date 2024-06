Giá cà phê robusta trên sàn London, kỳ hạn tháng 7 tăng 152 USD lên 4.272 USD/tấn, kỳ hạn tháng 9 tăng 123 USD lên 4.110 USD/tấn, kỳ hạn tháng 11 tăng 99 USD lên 3.953 USD/tấn.



Giá cà phê tiếp tục tăng mạnh MINH ĐĂNG

Giá cà phê arabica trên sàn New York, kỳ hạn tháng 7 tăng 92,4 USD lên 4.992 USD/tấn, kỳ hạn tháng 9 tăng 93,5 USD lên 4.973 USD/tấn và kỳ hạn tháng 12 tăng 90,2 USD lên 4.940 USD/tấn.

Đặc biệt tại Brazil, dù đang vào vụ thu hoạch nhưng giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 7 vẫn tăng 122,1 USD lên 6.222 USD/tấn. Tuy nhiên, kỳ hạn tháng 9 giảm nhẹ 18,7 USD xuống 6.902 USD/tấn, còn kỳ hạn tháng 12 giảm 39,6 USD xuống 6.076 USD/tấn.

Giá cà phê Tây nguyên tăng trung bình 2.500 đồng/kg, tại Đắk Nông 127.000 đồng/kg, Đắk Lắk 126.500 đồng/kg, Gia Lai 126.300 đồng/kg, Kon Tum và Lâm Đồng 126.000 đồng/kg.



Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, tính đến hết tháng 5.2024, xuất khẩu cà phê đạt 2,9 tỉ USD tăng 44,1% so với cùng kỳ năm trước, dù lượng giảm 3,9%. Giá cà phê xuất khẩu bình quân đạt 3.482 USD/tấn, tăng đến 49,9% so với cùng kỳ năm 2023. Nếu tính chung cả niên vụ 2023 - 2024 (từ tháng 10.2023), Việt Nam đã xuất khẩu trên 1,2 triệu tấn cà phê các loại. Điều này cho thấy lượng tồn kho còn lại rất ít và giá tiếp tục duy trì mức cao. Trong khi đó, dự báo sản lượng cà phê niên vụ sắp tới tiếp tục giảm khoảng 20% do vừa qua nắng nóng kéo dài dẫn đến khô hạn gay gắt.

Ngoài Brazil, các nước khác như Colombia, Peru, Honduras cũng đang vào vụ thu hoạch cà phê, sản lượng dự báo tăng nhẹ, nhưng vẫn thấp hơn nhu cầu chung của thị trường nên giá vẫn có xu hướng tăng.