Gia cảnh éo le của chủ căn nhà xảy ra vụ cháy khiến 4 người tử vong

Liên quan đến vụ cháy ở P.Quang Trung (Q.Hà Đông, Hà Nội) khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương, ngày 14.5, gia đình nạn nhân đã tổ chức lễ tang để đưa 4 bà cháu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ tang 4 bà cháu tử vong trong vụ hỏa hoạn được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 103 NGUYÊN QUANG

Lễ tang được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103, ai nấy đều xúc động, xót xa khi đến dâng hương, chia buồn cùng gia đình, nhiều người không cầm được nước mắt bởi các nạn nhân còn quá trẻ.

Trong khi đó, anh Nguyễn Quang Minh và chị Nguyễn Thu Hà tỏ ra tuyệt vọng, sốc nặng và liên tục gào khóc trước nỗi đau tột cùng. Chỉ trong một buổi sáng, vợ chồng anh mất đi 4 người thân là mẹ và 3 con.

Ông Nguyễn Thế Khanh (65 tuổi, trú H.Đông Anh, anh họ của anh Minh) buồn bã cho biết, khoảng 8 giờ sáng ngày 13.5, ông nhận được tin báo gia đình anh Minh bị cháy nhà, có người thương vong.

Ngay lập tức, ông cùng gần 10 người trong nhà đi tới hiện trường. Tới nơi, ông rụng rời chân tay khi nhìn thấy thi thể các nạn nhân được đưa ra ngoài. "Xót xa lắm, cảnh tượng đó, khó mà nói thành lời", ông Khanh xúc động.

Anh Nguyễn Quang Minh bị thương ở bàn tay do lao vào đám cháy cứu mẹ và các con bất thành NGUYÊN QUANG

Nói về người em họ, ông Khanh tiết lộ, cách đây hơn 20 năm, anh Minh mất bố vì bị tàu cán tử vong khi đưa anh đi thi đại học. Giờ đây, khi nỗi đau vừa mới nguôi ngoai, anh lại mất mẹ và 3 người con.

Về cuộc sống, ông Khanh và những người trong gia đình đều cho rằng anh Minh là tấm gương sáng khi vợ chồng có công việc ổn định, con cái ngoan ngoãn. Vậy mà số phận lại rất trớ trêu.

"Vào dịp lễ, tết, Minh hay đưa vợ và các con về quê chơi. Vài năm gần đây, nó mới đón mẹ ở quê vào nội thành Hà Nội để ở cùng gia đình và chăm sóc các cháu, vậy mà...", ông Khanh nói.

Trước đó, khoảng 7 giờ 45 ngày 13.5, khi phát hiện lửa kèm khói bốc lên ngùn ngụt từ ngôi nhà 3 tầng trong khu, người dân sống tại khu vực đường Thành Công (P.Quang Trung) đã báo lực lượng chức năng tới hiện trường dập lửa, cứu nạn.

Người dân phát hiện vụ cháy nhưng dập lửa không thành công CTV

Nhận thông tin, Công an TP.Hà Nội đã điều Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an Q.Hà Đông, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 4 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội) tới hiện trường làm nhiệm vụ.

Khoảng 8 giờ 15 cùng ngày, đám cháy được dập tắt, nhưng hậu quả là 4 người chết, 1 người bị thương là mẹ và 3 con anh Nguyễn Quang Minh. Riêng anh Minh bị bỏng cả hai tay. Thời điểm xảy ra vụ cháy, vợ anh Minh đang đi làm.

Sau khi xảy ra vụ cháy Sở LĐ-TB-XH Hà Nội và Phòng LĐ-TB-XH Q.Hà Đông đã hỗ trợ gia đình nạn nhân tổng số tiền khoảng 140 triệu đồng. Trong khi đó, UBND Q.Hà Đông hỗ trợ gia đình 100 triệu đồng.