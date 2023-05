Rơi nước mắt cảnh tiễn đưa 4 bà cháu tử vong trong vụ hỏa hoạn

Sáng 14.5, lễ tang của 4 bà cháu là nạn nhân trong vụ hỏa hoạn ở P.Quang Trung (Q.Hà Đông, Hà Nội) được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103.

Lễ tang của 4 nạn nhân được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103 NGUYÊN QUANG

Linh cữu của các nạn nhân xếp ngang hàng nhau, không khí tang thương bao trùm khắp nhà tang lễ. Có mặt tại đây, ai nấy đều xúc động, xót xa. Những người thân, bạn bè của gia đình của nạn nhân lặng lẽ dâng hương, nhiều người không cầm được nước mắt bởi các nạn nhân còn quá trẻ.

Trong khi đó, anh Minh và chị Hà tỏ ra tuyệt vọng, sốc nặng và liên tục gào khóc trước nỗi đau tột cùng. Chỉ trong một buổi sáng, vợ chồng anh mất đi 4 người thân là mẹ và 3 con.

Chị Hà bị sốc nặng, liên tục ngất xỉu, phải có người thân túc trực bên cạnh tại lễ tang NGUYÊN QUANG

Một người thân trong gia đình nạn nhân chia sẻ, vợ chồng anh Minh sinh được 3 người con trong đó 2 trai, 1 gái. Con gái đầu năm nay đang học lớp 5, con thứ 2 học lớp 2 và con út học mầm non. Bố anh Minh mất cách đây hơn 20 năm, một mình mẹ anh nuôi con và ở phụ giúp con trai trông nom các cháu.

"Không còn lời lẽ nào để diễn tả nỗi đau này của gia đình, xót xa quá. Tôi thương các cháu vô cùng vì tất cả đều ngoan ngoãn, học giỏi”, người thân nói.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục lễ viếng, linh cữu 4 nạn nhân lần lượt được đưa lên 4 chiếc xe tang. Sau đó, linh cữu sẽ được đưa về Đài hoá thân hoàn vũ Văn Điển hoả táng và chôn cất tại nghĩa trang quê nhà.



Trước đó, khoảng 7 giờ 45 ngày 13.5, khi phát hiện lửa kèm khói bốc lên ngùn ngụt từ ngôi nhà cao 3 tầng trong khu, người dân sống tại khu vực đường Thành Công (P.Quang Trung) đã báo lực lượng chức năng tới hiện trường dập lửa, cứu nạn.

Ngôi nhà bị cháy trên phố Thành Công ĐÌNH HUY

Nhận thông tin, Công an TP.Hà Nội đã điều động Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an Q.Hà Đông, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 4 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội) tới hiện trường làm nhiệm vụ.

Khoảng 8 giờ 15 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, nhưng hậu quả là 4 người chết, 1 người bị thương. 4 nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Xuyến (67 tuổi) và các cháu Nguyễn Minh Phúc (10 tuổi), Nguyễn Quang Minh Đức (8 tuổi), Nguyễn Quang Minh Hiển (4 tuổi). Chủ hộ là anh Nguyễn Quang Minh (40 tuổi) bị bỏng hai tay. Thời điểm xảy ra vụ cháy, vợ anh Minh đang đi làm.

Đồng đội của anh Minh đến thắp hương, tiễn biệt 4 nạn nhân xấu số NGUYÊN QUANG

Trong đoàn người đến viếng, nhiều người không cầm được nước mắt NGUYÊN QUANG

Các học sinh là bạn học của con của anh Minh cầm hoa cúc trắng vào viếng NGUYÊN QUANG

Anh Minh gào khóc khi đi qua linh cữu của các con NGUYÊN QUANG

Tay anh Minh bị thương do cố phá cửa cứu người thân nhưng bất thành NGUYÊN QUANG