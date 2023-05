Vụ cháy 4 bà cháu tử vong: Con trai lao vào đám cháy cứu mẹ, các con

Liên quan đến vụ cháy ở P.Quang Trung khiến 4 người chết, 1 người bị thương, ngày 13.5, Công an TP.Hà Nội vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy CTV

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND P.Quang Trung cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ cháy có thể do chập điện. "Hàng ngày, anh Minh và vợ đi làm, các con cũng đi học, nếu không phải ngày nghỉ có lẽ sự việc không thương tâm như vậy", vị lãnh đạo xót xa.

Theo lãnh đạo UBND P.Quang Trung, sáng nay 13.5, khi phát hiện có cháy, bà X. gọi điện cho con trai cầu cứu nhưng lúc này anh Minh đã có việc đi ra ngoài. Do ở xa nhà, khi về tới nơi thì ngọn lửa đã bùng phát, lúc này, anh Minh lao vào đám cháy, mở cửa nhưng lửa rất nóng khiến anh bị thương và không thể cứu mẹ và các con.

"Ngôi nhà có lối thoát. Tuy nhiên, do gia đình có cháu nhỏ nên có thể lúc cháy bà X. lúng túng, không tìm được lối thoát ngay dẫn đến sự việc đau lòng", vị lãnh đạo UBND P.Quang Trung nói và cho biết, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà X. và cháu H. ở tầng 3, còn cháu P. và cháu Đ. ở tầng 2.

Được biết, UBND P.Quang Trung đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 30 triệu đồng và phụ giúp gia đình anh Minh lo hậu sự cho các nạn nhân.

Trước đó, khoảng 7 giờ 45 hôm nay, khi phát hiện lửa kèm khói bốc lên ngùn ngụt từ ngôi nhà cao 3 tầng trong khu, người dân sống tại khu vực đường Thành Công (P.Quang Trung) đã báo lực lượng chức năng tới hiện trường dập lửa, cứu nạn.

Nhận thông tin, Công an TP.Hà Nội đã điều động Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an Q.Hà Đông, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 4 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội) tới hiện trường làm nhiệm vụ.

Khoảng 8 giờ 15 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, vụ cháy khiến 4 người chết, 1 người bị thương

4 nạn nhân được xác định là bà N.T.X (67 tuổi) và các cháu N.M.P (10 tuổi), N.Q.M.Đ (8 tuổi), N.Q.M.H (4 tuổi). Chủ hộ là anh Nguyễn Quang Minh (40 tuổi) bị bỏng hai tay, đang cấp cứu tại Bệnh viện 103. Trong thời điểm xảy ra vụ cháy, vợ anh Minh đang đi làm, không có mặt ở nhà.