Giá cát tăng phi mã, doanh nghiệp xây dựng lao đao

Ông Bảy Hồ, nhà ở tỉnh Đồng Nai, phải tạm dừng xây dựng do thiếu cát và liên tục đội giá. Hồi đầu tháng 8, cát xây dựng ông mua 400.000 đồng/m3 thì cách đây vài ngày đã tăng lên 420.000 đồng/m3 ,còn nay đã lên 480.000 đồng/m3, tức tăng 80.000 đồng/m3 so với đầu tháng 8.

Điều đáng nói, không chỉ giá tăng mà còn khan hiếm, không có cát để mua. Chính vì vậy, công trình của gia đình ông Bảy Hồ phải tạm dừng thi công gần 1 tuần mới có cát để xây dựng trở lại.

"Chủ vựa vật liệu xây dựng báo giá cát tăng liên tục, nhất là khoảng từ đầu tháng 8 đến nay. Ngoài việc tăng giá, khan hiếm cát cũng thường xảy ra. Do đó, để thủ sẵn tôi phải mua một lúc nhiều m3 để đảm bảo công trình đủ cát", ông Bảy Hồ cho hay.

Giá cát tăng và khan hiếm khiến người dân và cả doanh nghiệp lao đao ẢNH: ĐÌNH SƠN

Việc giá vật liệu, đặc biệt là giá cát tăng mạnh thời gian gần đây đã khiến các công ty xây dựng, các nhà thầu lao đao. Trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Minh Tuyền, Tổng giám đốc Công ty Len's Decor cho hay, cách đây khoảng 1 tháng, vật liệu xây dựng tăng mạnh, khoảng 20% với tháng trước đó, nhất là cát xây dựng tăng mạnh hơn rất nhiều. Điều này khiến giá thầu xây dựng đối với phần xây thô phải tăng bình quân khảng 5%.

"Một công trình có hai phần, phần xây thô và phần hoàn thiện. Đối với phần xây thô, do giá vật liệu tăng nên giá thành mỗi m2 xây dựng phải tăng theo. Với các dự án mới, công ty còn có thể điều chỉnh tăng giá, nhưng các dự án đã ký trước đó đành chấp nhận bù lỗ vì không thể thu tiền từ khách hàng", ông Phạm Minh Tuyền cho hay.

Nhiều dự án phải tạm dừng thi công do thiếu cát ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ông Nguyễn Văn Liêm, chủ vựa vật liệu xây dựng tại xã Nhà Bè, TP.HCM, thừa nhận giá cát thời gian gần đây tăng phi mã. Dù vậy, cát ở miền Tây không có và phải nhập qua đầu mối từ Campuchia. Hiện nay, vựa cát của ông nhập cát từ Campuchia về với giá gần 300.000 đồng/m3 , cộng với tiền vận chuyển, giá cát bán đến tay người tiêu dùng phải trên dưới 500.000 đồng/m3.

Các nhà thầu lớn như An Phong, Cotecons, Central... đều than khó về vật tư cát và đá. Giá cát tăng quá nhiều lên hơn 500.000 đồng/m3 và khan hiếm nên nhiều dự án không có bê tông để đổ.

"Cát và đá đang dồn cho các dự án trọng điểm nên nhiều công trình của người dân và dự án của doanh nghiệp phải dừng thi công để chờ cát. Giá cát trên thị trường rất nhiều giá. Cát giờ khan hiếm, quý như vàng", lãnh đạo một tập đoàn xây dựng cho hay.