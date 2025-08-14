TP.HCM: Tái diễn việc đất người này, cấp phép xây dựng nhà cho người khác

Chiều 13.8, ông Nguyễn Thế Hoan (đại diện ủy quyền cho vợ chồng ông Đặng Quốc Cường) cho biết hơn 1 năm 8 tháng nay, dù đã gửi đơn và đề nghị Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Thủ Đức giải quyết việc giao nhầm đất, nhưng đến nay vẫn không nhận được phản hồi, giải quyết dứt điểm.

2 lô đất gần nhau bị giao nhầm chủ thể, sau đó một bên được cấp phép xây nhà khiến cơ quan chức năng lúng túng giải quyết ẢNH: PHAN THƯƠNG

Theo ông Hoan, vợ chồng ông Đặng Quốc Cường, bà Đỗ Thị Quỳnh Nga được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 225 - 1123 tờ số 4 - tài liệu 02/CT-UB do UBND TP.HCM cấp ngày 13.9.2000, với diện tích 125 m² (đường số 7, phường Hiệp Bình, TP.HCM).

Thửa đất thuộc nền D.11 theo sơ đồ phân lô cũ do Công ty TNHH MTV xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận đầu tư. Đất không có tranh chấp, không bị thu hồi, tài sản này vẫn được gia đình bà Nga quản lý suốt gần 2 thập niên.

Đến năm 2017, ông Cường làm thủ tục cấp phép xây nhà thì được biết thửa đất mình xin cấp phép xây nhà là của người khác, còn thửa đất bên cạnh mới chính là của mình. Tuy nhiên, thực tế hiện trạng thửa đất của ông đã có căn nhà số 6 đường số 7, phường Hiệp Bình.

Công trình nhà ở được xây dựng theo giấy phép số 1813/GPXD do UBND Q.Thủ Đức (cũ) cấp. Tuy nhiên, theo hồ sơ hiện nay, giấy phép này không cấp cho bà Nga - người có sổ đỏ, mà cấp cho bà Đ.T.C.H.

Đáng chú ý, trong văn bản xác nhận gửi cơ quan chức năng, chính Công ty Phú Nhuận - đơn vị chủ đầu tư cũ - thừa nhận nền D.11 thuộc quyền sử dụng của bà Đỗ Thị Quỳnh Nga theo hồ sơ gốc. Tuy nhiên, do sai lệch giữa hồ sơ giao nền và thực tế quản lý, có thể đã xảy ra nhầm lẫn giao nhầm đất dẫn đến cấp phép cho bà H. thay vì bà Nga.

Quá trình chờ giải quyết vụ việc, theo văn bản phản hồi gần nhất của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Thủ Đức hồi tháng 1.2025, nêu để giải quyết việc giao nhầm lô đất, và cấp sai giấy phép xây dựng, thì các bên có đồng ý hoán đổi 2 nền đất, tuy nhiên chưa thống nhất (chủ thể, cách thức) thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Vì vậy, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đề nghị ông Hoan tạm chờ ý kiến chỉ đạo của UBND TP.Thủ Đức (cũ). Nhưng việc tạm chờ của ông Hoan kéo dài 7 tháng khiến ông bức xúc.

Đất người này, sổ người khác, cấp phép cho người thứ 3

Nhận định về tình huống này, luật sư Lê Hằng (thuộc Chi nhánh TAT Law Firm tại TP.HCM), cho rằng đây là trường hợp điển hình của sai sót hành chính trong quản lý đất đai - xây dựng, nhưng lại gây hậu quả kéo dài cho người dân.

Theo bà Hằng, tại TP.HCM, Đồng Nai, là nơi thường xuyên xảy ra các tình huống chồng lấn pháp lý kiểu “đất người này - sổ người khác - (cấp) phép người thứ ba”.

Về hướng xử lý, bà Hằng nhấn mạnh: “Trường hợp phát hiện cấp sai sổ đỏ hoặc giấy phép xây dựng, pháp luật đã có quy định rõ về việc thu hồi hoặc chỉnh lý, theo điều 106 và 109 luật Đất đai. Tuy nhiên, thay vì đẩy người dân vào thế phải khởi kiện hành chính, chính quyền nên chủ động rà soát toàn bộ hồ sơ kỹ thuật, đối chiếu bản đồ nền gốc, đo vẽ hiện trạng và tổ chức hòa giải hành chính, nếu cần thiết”.

Ông Nguyễn Thế Hoan (đại diện gia đình vợ chồng bà Nga) cũng bày tỏ mong muốn được hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ: “Chúng tôi không có nhu cầu tranh chấp. Chỉ mong đất thuộc quyền sử dụng của ai thì về nhà nấy. Giấy phép đã cấp đúng hay sai".

Thực tế, một số tình huống tương tự cũng từng xảy ra trên địa bàn TP.Thủ Đức (cũ). Đơn cử, vào cuối năm 2023, một vụ việc được ghi nhận tại phường Long Trường, nơi một hộ dân xây dựng đúng giấy phép nhưng sai vị trí thửa đất do nhầm lẫn khi giao nền từ dự án phân lô.

Ban đầu, cơ quan chức năng từ chối cập nhật tài sản vì không đúng thửa đất, thậm chí ban hành quyết định cưỡng chế. Tuy nhiên, sau khi rà soát toàn bộ hồ sơ, chính quyền TP.Thủ Đức đã chuyển hướng sang giải pháp hòa giải, hỗ trợ xử lý hành chính để bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho cả hai bên liên quan.

Những trường hợp như vậy cho thấy, nếu sai sót xuất phát từ bất cập trong quản lý dữ liệu, bản đồ, hoặc quá trình giao nền - cấp phép chồng lấn, thì việc chọn giải pháp hành chính linh hoạt, đối chiếu hiện trạng kỹ thuật và phối hợp đa ngành sẽ hợp lý và nhân văn hơn là đẩy người dân vào vòng khiếu nại hoặc kiện tụng kéo dài.