Giả danh công an lừa ‘chạy án’, chiếm đoạt 45 triệu đồng

Ngày 23.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Kim Phương (27 tuổi, ngụ ấp Sóc Xoài, xã Phú Mỹ, H.Mỹ Tú), để điều tra về hành vi giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Kim Phương tại Cơ quan CSĐT Công an H.Mỹ Xuyên HOÀNG VÂN

Theo điều tra ban đầu, bà Dương Thị Sà Rương (ngụ H.Mỹ Xuyên) là mẹ của Dương Minh Quang. Do sợ con mình có liên quan vụ cố ý gây thương tích sẽ bị phạt án tù nên nhờ ông Dương Thươl (cháu bà Rương) tìm người lo "chạy án" cho Quang.

Thông qua ông Dương Thươl giới thiệu, bà Rương hẹn gặp Phương, vì Phương khoe có quen người làm việc trong tòa án. Trong lúc trao đổi, Phương tự xưng mình là "công an chìm" có thể lo chạy án cho Quang không phải đi tù, với điều kiện bà Rương phải đưa cho Phương 60 triệu đồng, và bà Rương đồng ý.

Sau đó, Phương đưa Quang đến Công an H.Mỹ Xuyên làm việc liên quan đến vụ cố ý gây thương tích nhằm tạo niềm tin. Khi làm việc xong, Quang được cho về nhà. Phương yêu cầu bà Rương đưa 60 triệu đồng như thỏa thuận. Tuy nhiên, bà Rương không đủ tiền nên đưa trước 40 triệu đồng và hẹn vài ngày sau sẽ đưa số tiền còn lại.

Sau khi lừa lấy được số tiền 40 triệu đồng, Phương bỏ đi. Thời điểm này, Cơ quan CSĐT Công an H.Mỹ Xuyên tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích của Quang. Qua điều tra, công an khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Quang về hành vi trên.

Lúc này, bà Rương điện thoại thông báo cho Phương về việc Quang bị công an khởi tố, bắt tạm giam, Phương nói với bà Rương tiếp tục đưa thêm 20 triệu đồng để Phương lo cho Quang được tại ngoại. Bà Rương đồng ý nhưng đưa trước cho Phương 10 triệu đồng.

Dù đã giao thêm tiền mà vẫn không thấy "động tĩnh" gì, bà Rương điện thoại cho Phương nhiều lần nhưng không được. Biết mình bị lừa đảo, bà Rương đến Công an H.Mỹ Xuyên trình báo.

Qua điều tra, bước đầu Phương đã thừa nhận 2 lần nhận tiền của bà Rương, nhưng không giúp được gì như hứa hẹn. Số tiền lừa đảo chiếm đoạt được Phương tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ giả danh công an để lừa "chạy án" đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Mỹ Xuyên điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.