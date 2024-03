Giả danh lãnh đạo sở TT-TT để lừa đảo diễn ra phổ biến tại các địa phương

Ngày 6.3, Bộ TT-TT cho biết, tình trạng giả danh lãnh đạo các sở TT-TT để lừa đảo đang diễn ra tương đối phổ biến tại một số địa phương như Cần Thơ, Bình Phước, Sóc Trăng, Đắk Nông, Đồng Tháp…



Các cuộc gọi giả danh lãnh đạo Sở TT-TT đang diễn ra tương đối phổ biến tại nhiều địa phương T.N

Mới đây nhất, ngày 5.3, Sở TT-TT Cần Thơ đã phát đi thông báo "cảnh giác với hành vi giả danh Giám đốc Sở TT-TT thành phố để gọi điện lừa đảo".

Theo Sở TT-TT Cần Thơ, gần đây, một số đối tượng giả danh Giám đốc Sở TT-TT Cần Thơ gọi điện cho cán bộ lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong thành phố và người dân để lừa đảo.

Đối tượng giả danh đã sử dụng các thuê bao di động của các nhà mạng Vinaphone, Viettel, MobiFone, Vietnamobile... gọi đến các tổ chức, cá nhân với nội dung thông báo giả tạo vụ việc vi phạm pháp luật, rồi cho các số điện thoại yêu cầu cá nhân, tổ chức phải liên hệ làm việc, mở tài khoản, chuyển tiền, nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt, gây tâm lý hoang mang trong dư luận xã hội...

Trước tình hình trên, Sở TT-TT Cần Thơ khẳng định, không có việc lãnh đạo sở gọi điện thông báo hoặc mời làm việc để xử lý bất cứ ai liên quan đến các vụ việc nêu trên. Do đó, người dân, tổ chức tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các đối tượng giả danh.

Sở TT-TT Cần Thơ cũng có công văn gửi các doanh nghiệp viễn thông tăng cường kiểm tra, quản lý cung cấp thông tin thuê bao di động; đề nghị các doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ ngay đối với các thuê bao di động bị phản ánh, tố giác có hành vi vi phạm pháp luật; cung cấp thông tin đầy đủ, đúng theo yêu cầu cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để kịp thời xử lý các đối tượng vi phạm.

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT), trước tết Nguyên đán Giáp Thìn, lãnh đạo Sở TT-TT Sóc Trăng đã ký công văn gửi các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo về sự việc một số đối tượng mạo danh lãnh đạo Sở TT-TT và lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng gọi cho người dân đề nghị sử dụng thuê bao cá nhân của mình để thiết lập các tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội, đăng phát thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, hoặc có liên quan đến đường dây mua bán ma túy mà cơ quan công an đang điều tra. Sau đó, các đối tượng yêu cầu phối hợp xử lý vụ việc hoặc yêu cầu chuyển tiền.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo, người dân phải tuyệt đối cảnh giác khi nhận được những cuộc gọi như trên; tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các đối tượng nghi vấn.

"Sở TT-TT và Công an tỉnh là những cơ quan nhà nước, trường hợp có mời làm việc đều phát hành văn bản chính thức hoặc đến tận nhà nơi cư trú để mời trực tiếp. Trong trường hợp nhận được cuộc gọi nghi ngờ mạo danh, người dân có thể ghi âm cuộc gọi, lưu lại số điện thoại và thông báo kịp thời cho cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo vụ việc", đại diện Cục An toàn thông tin khuyến cáo và đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tránh bị lừa đảo.