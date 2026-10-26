    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Giả danh 'sếp', dựng chuyện mắc ung thư để lừa hàng trăm triệu đồng của người tình

    Huy Đạt
    Huy Đạt
    Sau khi giả danh 'sếp' một doanh nghiệp, Công dựng chuyện mắc ung thư vòm họng phải ra nước ngoài điều trị để lừa tiền của người tình, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

    Ngày 26.10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Chí Công (37 tuổi, trú thôn Phú Vinh, xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

    Công đã giả danh là "sếp" của một công ty để lừa tình một phụ nữ, đồng thời chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

    Giả danh 'sếp', dựng chuyện mắc ung thư để lừa tình, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng- Ảnh 1.

    Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Chí Công

    ẢNH: CTV

    Theo điều tra, từ tháng 8.2022, Công giới thiệu bản thân tên Nguyễn Minh Luật, chưa lập gia đình và giữ chức vụ phó giám đốc một doanh nghiệp nổi tiếng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để làm quen, tạo dựng tình cảm với chị N.T.K.

    Đến khoảng tháng 12.2025, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Công đưa ra thông tin gian dối rằng mình mắc bệnh ung thư vòm họng, phải ra nước ngoài điều trị. Để tạo lòng tin, Công làm giả bệnh án của một bệnh viện tại Hàn Quốc rồi gửi cho chị N.T.K. 

    Tin tưởng những thông tin này, chị N.T.K nhiều lần chuyển tiền cho Công tổng cộng hơn 337 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Công sử dụng vào mục đích cá nhân và đi du lịch nhiều nơi cùng bạn bè.

    Giả danh 'sếp', dựng chuyện mắc ung thư để lừa hàng trăm triệu đồng của người tình

    Cơ quan điều tra xác định từ tháng 6.2025 đến tháng 4.2026, với thủ đoạn trên, Công còn lừa tình một phụ nữ khác.

    Thời điểm này, chị K. phát hiện sự việc và yêu cầu trả lại số tiền, nhưng Công cắt đứt liên lạc nên đã trình báo cơ quan công an. 

    Hiện Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng, điều tra vụ án. 

    Tin liên quan

    Xưng là con gái Việt kiều để 'lừa tình', chiếm đoạt 12 tỉ đồng

    Xưng là con gái Việt kiều để 'lừa tình', chiếm đoạt 12 tỉ đồng

    Đào Thị Mộng Thường (45 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) sử dụng hình ảnh của người khác đăng lên mạng rồi xưng mình là con gái của Việt kiều Canada để "lừa tình", chiếm đoạt của một nạn nhân ở Nghệ An 12 tỉ đồng.

    Khám phá thêm chủ đề

    lừa tình ung thư lừa đảo công an thành phố Đà Nẵng

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận