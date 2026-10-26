Ngày 26.10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Chí Công (37 tuổi, trú thôn Phú Vinh, xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công đã giả danh là "sếp" của một công ty để lừa tình một phụ nữ, đồng thời chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Chí Công ẢNH: CTV

Theo điều tra, từ tháng 8.2022, Công giới thiệu bản thân tên Nguyễn Minh Luật, chưa lập gia đình và giữ chức vụ phó giám đốc một doanh nghiệp nổi tiếng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để làm quen, tạo dựng tình cảm với chị N.T.K.

Đến khoảng tháng 12.2025, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Công đưa ra thông tin gian dối rằng mình mắc bệnh ung thư vòm họng, phải ra nước ngoài điều trị. Để tạo lòng tin, Công làm giả bệnh án của một bệnh viện tại Hàn Quốc rồi gửi cho chị N.T.K.

Tin tưởng những thông tin này, chị N.T.K nhiều lần chuyển tiền cho Công tổng cộng hơn 337 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Công sử dụng vào mục đích cá nhân và đi du lịch nhiều nơi cùng bạn bè.

Giả danh 'sếp', dựng chuyện mắc ung thư để lừa hàng trăm triệu đồng của người tình

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 6.2025 đến tháng 4.2026, với thủ đoạn trên, Công còn lừa tình một phụ nữ khác.

Thời điểm này, chị K. phát hiện sự việc và yêu cầu trả lại số tiền, nhưng Công cắt đứt liên lạc nên đã trình báo cơ quan công an.

Hiện Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng, điều tra vụ án.