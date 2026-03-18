U ổ bụng ở bệnh nhi: Bác sĩ cảnh báo những dấu hiệu dễ bị bỏ qua

2 ngày, 3 bệnh nhi mổ u ổ bụng

Tối 17.3, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết chỉ trong 2 ngày, Khoa Ngoại của bệnh viện tiếp nhận và phẫu thuật 3 bệnh nhi mắc u ổ bụng với kích thước lớn, thậm chí đã có dấu hiệu di căn.

Theo đại diện Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, các bệnh nhi đều đến từ tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có trường hợp mới 5 tháng tuổi.

Cụ thể, bệnh nhi D.N.T.L (14 tháng tuổi) được chẩn đoán u nguyên bào thận - loại ung thư thận phổ biến nhất ở trẻ nhỏ; bệnh nhi N.K.H (4 tuổi) mắc u nguyên bào thần kinh - một trong những ung thư có tỷ lệ tử vong cao; bệnh nhi Đ.N.B (5 tháng tuổi) bị u quái ổ bụng.

Khối u ổ bụng được phát hiện khi đã phát triển lớn ở bệnh nhi ẢNH: Đ.X

Theo các bác sĩ, điểm chung đáng lo ngại là 3 trường hợp đều được phát hiện khi khối u đã phát triển lớn, gây chèn ép các cơ quan trong ổ bụng, khiến việc phẫu thuật trở nên phức tạp, đồng thời làm tăng nguy cơ phải điều trị phối hợp nhiều phương pháp sau mổ.

Khối u ổ bụng ở trẻ em thường “ẩn mình” sâu trong cơ thể

Theo đại diện Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, thực tế lâm sàng cho thấy, các khối u ổ bụng ở trẻ em thường “ẩn mình” sâu trong cơ thể, ít biểu hiện rõ ràng.

Không ít phụ huynh chỉ đưa trẻ đi khám khi thấy bụng to bất thường hoặc trẻ có biểu hiện mệt mỏi kéo dài. Đến thời điểm đó, bệnh thường đã ở giai đoạn muộn.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phi Phong, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Phụ sản - Nhi, cho biết nếu được phát hiện sớm, nhiều trường hợp u ở trẻ em có thể điều trị hiệu quả, thậm chí bảo tồn được cơ quan. Tuy nhiên, khi phát hiện muộn, quá trình điều trị không chỉ phức tạp mà còn kéo dài, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và chất lượng sống của trẻ.

Từ những ca bệnh liên tiếp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không chủ quan với sức khỏe của trẻ. Những dấu hiệu như bụng to nhanh, sờ thấy khối cứng, trẻ biếng ăn, sụt cân, nôn ói không rõ nguyên nhân… cần được kiểm tra sớm tại cơ sở y tế chuyên khoa.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp bệnh diễn tiến âm thầm, gần như không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi trở nặng. Vì vậy, việc khám sức khỏe định kỳ được xem là “chìa khóa” giúp phát hiện sớm, tận dụng “thời điểm vàng” trong điều trị.

Đại diện Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng nhấn mạnh, phần lớn các bệnh lý u ở trẻ em hoàn toàn có thể kiểm soát tốt nếu được phát hiện kịp thời. Sự chủ động của gia đình không chỉ giúp giảm gánh nặng điều trị mà còn góp phần bảo vệ tương lai của trẻ trước những căn bệnh nguy hiểm nhưng dễ bị bỏ qua.