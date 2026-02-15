Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Gia đình 5 người bám trụ vỉa hè, đánh cược 10 ngày bán hoa tết ở TP.HCM

Ni Na
Ni Na
15/02/2026 15:30 GMT+7

Gia đình chị Nguyễn Thị Cúc (quê Khánh Hòa) mang gần 40 triệu đồng vào TP.HCM bán hoa tết. Sau 10 ngày ăn ngủ bên lề đường, lượng hoa bán ra mới khoảng 30%.

Giặt đồ bằng nước tưới cây, tắm nhờ quán cà phê hay trải chiếu ngủ dưới đất, đó là 10 ngày bán hoa tết của gia đình chị Nguyễn Thị Cúc (35 tuổi, quê Khánh Hòa) tại chợ hoa Tên Lửa, đường Vành Đai Trong (phường An Lạc, TP.HCM).

Gia đình 5 người sống 'dã chiến', đánh cược vào 10 ngày bán hoa tết - Ảnh 1.

Chị Cúc (ngoài cùng bên phải) lo lắng vì khách năm nay đi xem thì nhiều nhưng mua thì ít

ẢNH: NI NA

Gia đình chị Cúc gồm 5 người rời Khánh Hoà từ ngày 19 tháng chạp, mang gần 40 triệu đồng vốn liếng vào TP.HCM đánh cược với vụ hoa tết. Tiền thuê bãi 18.000.000 đồng, tiền xe vận chuyển 6.000.000 đồng mỗi chuyến. Chưa kể tiền ăn uống và các chi phí khác. Đến tối 27 tết, số hoa bán được chỉ khoảng 30%. Phần lớn vẫn nằm im trên vỉa hè.

Gia đình 5 người sống 'dã chiến', đánh cược vào 10 ngày bán hoa tết - Ảnh 2.

Chỉ còn 2 ngày nữa nhưng cả trăm chậu cúc vẫn nằm im chưa có người mua

ẢNH: NI NA

Năm nay quê chị mưa lũ kéo dài. Nhiều diện tích hoa bị hư hại. Lượng hàng đẹp không nhiều nên giá nhập tăng cao. Khách đi xem đông nhưng người mua ít. Những cặp cúc to có giá 1.000.000 đồng/cặp vẫn còn nằm im.

Đứng nhìn sạp hoa, chị Cúc thở dài. 10 năm buôn bán, chị nói chưa năm nào nặng lòng như năm nay. "Chăm hoa cả năm, chỉ chờ 10 ngày tết. Nếu 29 vẫn chưa bán hết, tôi không biết lấy gì xoay xở cho cả nhà suốt năm tới".

Gia đình 5 người sống 'dã chiến', đánh cược vào 10 ngày bán hoa tết - Ảnh 3.

Nhiều chậu cúc vẫn chưa có người mua

ẢNH: NI NA

Năm nay là lần đầu bé Nguyễn Thị Quyên (10 tuổi) theo mẹ vào TP.HCM bán hoa tết. Những ngày theo mẹ ra, em phụ tưới cây, nhặt lá và trông hàng. "Em thích vào đây với mẹ, được bán giúp mẹ là em cảm thấy vui", Quyên nói với giọng hồn nhiên.

Suốt 10 ngày qua, cuộc sống của gia đình 5 người gói gọn bên lề đường, mọi sinh hoạt đều diễn ra ngoài trời. Đêm xuống, một manh chiếu mỏng được trải thẳng trên nền xi măng làm chỗ ngả lưng cho cả nhà sau một ngày dài buôn bán.

Gia đình 5 người sống 'dã chiến', đánh cược vào 10 ngày bán hoa tết - Ảnh 4.

Em Quyên bán hàng phụ mẹ

ẢNH: NI NA

Nhắc về điều nhớ nhất trong mùa hoa tết năm nay, chị Cúc trầm lại khi nhớ về đêm trời đổ mưa vào ngày 25 tết. Một trận mưa bất chợt ập xuống làm chỗ ngủ ướt sũng, cả gia đình phải vội vã dắt díu nhau chạy vào mái hiên gần đó xin tá túc đến sáng. 

Gia đình 5 người sống 'dã chiến', đánh cược vào 10 ngày bán hoa tết - Ảnh 5.

Chỗ phơi đồ chị tự làm bằng cách mắc tạm mấy sợi dây lên hai thùng nước tưới cây

ẢNH: NI NA

Gia đình 5 người sống 'dã chiến', đánh cược vào 10 ngày bán hoa tết - Ảnh 6.

Chiếc ghế sofa chất đầy đồ của gia đình chị Cúc

ẢNH: NI NA

Gia đình 5 người sống 'dã chiến', đánh cược vào 10 ngày bán hoa tết - Ảnh 7.

Những chậu hoa nhỏ chị Cúc bán với giá 50.000 đồng mỗi chậu

ẢNH: NI NA


Khám phá thêm chủ đề

