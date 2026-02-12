Ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 12.2, tức 25 tháng chạp, khu vực chợ hoa ở bến Bình Đông thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh tết. Nhiều du khách diện áo dài, tay cầm quạt giấy, bao lì xì hoặc nhành hoa xuân, tranh thủ tạo dáng bên những ghe hoa đầy ắp sắc màu. Các gia đình cũng đưa con nhỏ đến tham quan, lưu lại những khoảnh khắc rộn ràng trước thềm năm mới.
Tấp nập chợ hoa Bến Bình Đông trước giờ khai hội, check-in chụp ảnh tết
Dù chưa đến giờ khai mạc chính thức, khu vực chợ hoa Bến Bình Đông (phường Phú Định, TP.HCM) đã nhộn nhịp người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.
