Đời sống Cộng đồng

Tấp nập chợ hoa Bến Bình Đông trước giờ khai hội, check-in chụp ảnh tết

Ni Na
Ni Na
12/02/2026 15:40 GMT+7

Dù chưa đến giờ khai mạc chính thức, khu vực chợ hoa Bến Bình Đông (phường Phú Định, TP.HCM) đã nhộn nhịp người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 12.2, tức 25 tháng chạp, khu vực chợ hoa ở bến Bình Đông thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh tết. Nhiều du khách diện áo dài, tay cầm quạt giấy, bao lì xì hoặc nhành hoa xuân, tranh thủ tạo dáng bên những ghe hoa đầy ắp sắc màu. Các gia đình cũng đưa con nhỏ đến tham quan, lưu lại những khoảnh khắc rộn ràng trước thềm năm mới.

Người dân nô nức check-in chợ hoa Bến Bình Đông trước giờ khai hội - Ảnh 1.

Sắc xuân rực rỡ phủ kín bến Bình Đông trước giờ khai mạc chợ hoa "Trên bến dưới thuyền"

ẢNH: NI NA

Người dân nô nức check-in chợ hoa Bến Bình Đông trước giờ khai hội - Ảnh 2.

Từ sáng sớm 12.2, đông đảo người dân và du khách đã có mặt tại chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" Bến Bình Đông để tham quan, chụp ảnh giữa không gian rực rỡ sắc xuân

ẢNH: NI NA

Người dân nô nức check-in chợ hoa Bến Bình Đông trước giờ khai hội - Ảnh 3.

Chị Dư Thị Minh Hiếu (37 tuổi, phường An Lạc) - ngoài cùng bên phải, cùng các đồng nghiệp rủ nhau đến chợ hoa chụp ảnh. Theo chị Hiếu, không gian rực rỡ sắc hoa và khung cảnh ghe thuyền neo đậu dọc bến sông tạo nên phông nền đẹp, đậm không khí tết để mọi người lưu lại những khoảnh khắc xuân

ẢNH: NI NA

Người dân nô nức check-in chợ hoa Bến Bình Đông trước giờ khai hội - Ảnh 4.

Theo ghi nhận, khu vực các tiểu cảnh trang trí dọc bến Bình Đông thu hút đông người chờ đến lượt chụp ảnh trong buổi sáng cận tết

ẢNH: NI NA

Người dân nô nức check-in chợ hoa Bến Bình Đông trước giờ khai hội - Ảnh 5.

Nhiều du khách diện áo dài truyền thống, mang theo phụ kiện tết như bao lì xì, quạt giấy… tạo dáng bên những ghe hoa đầy ắp mai vàng, cúc mâm xôi, vạn thọ

ẢNH: NI NA

Người dân nô nức check-in chợ hoa Bến Bình Đông trước giờ khai hội - Ảnh 6.

Không cần nhiếp ảnh chuyên nghiệp, các chị em tự căn góc, chỉnh dáng và chụp cho nhau để lưu lại khoảnh khắc du xuân

ẢNH: NI NA

Người dân nô nức check-in chợ hoa Bến Bình Đông trước giờ khai hội - Ảnh 7.

Chị Hồng Hạnh (41 tuổi, áo dài hồng) cùng các chị em sống gần khu vực phường Bình Đông rủ nhau đến chợ hoa Bến Bình Đông chụp ảnh. Dù ở gần, đây là lần đầu họ check-in tại đây và bày tỏ bất ngờ trước khung cảnh rực rỡ, đậm sắc xuân

ẢNH: NI NA

Người dân nô nức check-in chợ hoa Bến Bình Đông trước giờ khai hội - Ảnh 8.

Không chỉ là nơi giao thương hoa kiểng, chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" Bến Bình Đông những năm gần đây còn trở thành điểm check-in quen thuộc của người dân thành phố

ẢNH: NI NA

Người dân nô nức check-in chợ hoa Bến Bình Đông trước giờ khai hội - Ảnh 9.

Du khách tranh thủ ghi lại khoảnh khắc cá nhân giữa không gian rực rỡ sắc mai, cúc dọc tuyến kênh Tàu Hủ

ẢNH: NI NA

Người dân nô nức check-in chợ hoa Bến Bình Đông trước giờ khai hội - Ảnh 10.

Du khách liên tục tạo dáng, thay đổi góc chụp để bắt trọn khung cảnh ghe hoa nối dài dọc bến sông.

ẢNH: NI NA

Khám phá thêm chủ đề

Bến bình đông chụp ảnh bến Bình Đông Tết Nguyên đán chụp ảnh tết check-in
