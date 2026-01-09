Gia đình Beckham căng thẳng cực điểm khi Brooklyn gửi thư pháp lý cho cha mẹ

Mirror đưa tin ngày 8.1, Brooklyn đã gửi một thông báo pháp lý tới cha mẹ là David và Victoria Beckham. Mâu thuẫn trong gia đình nổi tiếng này đã âm ỉ suốt thời gian dài, nhưng sự việc được cho là đã bước sang giai đoạn nghiêm trọng hơn khi Brooklyn gửi một lá thư yêu cầu gia đình chấm dứt liên hệ với anh theo cách thông thường.

Hy vọng hàn gắn gia đình ngày càng mong manh

Căng thẳng giữa Brooklyn và cha mẹ được cho là đã vượt qua giới hạn có thể cứu vãn khi Cruz tiết lộ rằng David và Victoria đã bị Brooklyn chặn trên mạng xã hội. Ban đầu, nhiều nguồn tin cho rằng vợ chồng Beckham chủ động hủy theo dõi con trai. Tuy nhiên sau đó, Brooklyn xác nhận chính anh là người chặn cha mẹ cùng một số thành viên khác trong gia đình.

Brooklyn Beckham đã gửi thư pháp lý yêu cầu cha mẹ liên lạc thông qua luật sư trong bối cảnh mối quan hệ gia đình rạn nứt nghiêm trọng Ảnh: Instagram victoriabeckham

Theo các nguồn tin, Brooklyn đã gửi một lá thư yêu cầu mọi liên lạc giữa anh và cha mẹ phải được thực hiện thông qua luật sư. Đồng thời, anh được cho là mong muốn tìm cách hàn gắn mối quan hệ một cách riêng tư, thay vì thông qua các phát ngôn công khai.

Một nguồn tin chia sẻ với tờ The Sun rằng công chúng thực tế không nắm được toàn bộ câu chuyện đau lòng này và đã hiểu lầm Brooklyn là người bốc đồng khi chặn cha mẹ. Theo nguồn tin, vào cuối mùa hè năm 2025, Brooklyn đã gửi thư yêu cầu mọi trao đổi chỉ được tiến hành qua luật sư và mong muốn giải quyết mâu thuẫn trong im lặng, không phô bày trước công chúng.

Nguồn tin cho biết Brooklyn cảm thấy cha mẹ anh không tôn trọng mong muốn đó khi tiếp tục nhắc đến anh trên mạng xã hội thay vì liên hệ riêng. Về phía mình, David và Victoria Beckham chỉ đơn giản muốn con trai cả biết rằng cánh cửa gia đình vẫn luôn rộng mở và họ chưa bao giờ ngừng quan tâm đến anh.

Cũng theo nguồn tin này, vợ chồng Beckham đã hoàn toàn bối rối và đau lòng trước những diễn biến vừa qua, trong khi cơ hội hàn gắn gia đình dường như ngày càng xa vời.

Bạn bè của gia đình từng tiết lộ rằng David và Victoria Beckham từng mời Brooklyn gặp mặt khi David được phong tước hiệp sĩ vào tháng 11.2025. Một lời mời thiện chí cũng được gửi tới con dâu trưởng Nicola Peltz để tham dự bữa tối cùng gia đình.

Brooklyn Beckham và vợ được cho là mong muốn giải quyết mâu thuẫn gia đình một cách riêng tư, tránh những ồn ào trên truyền thông Ảnh: Instagram nicolaannepeltzbeckham

Tuy nhiên, theo các báo cáo, Brooklyn và Nicola Peltz đã từ chối. Dù mối liên hệ giữa Brooklyn và cha mẹ gần như đứt gãy hoàn toàn, nhưng anh vẫn duy trì liên lạc với ông bà nội ngoại. Nguồn tin cho biết Brooklyn rất yêu quý ông bà và hiểu rõ mức độ tổn thương mà mâu thuẫn này gây ra cho cả gia đình. Vì vậy, anh chủ động liên lạc theo cách riêng và cố gắng giữ mọi việc kín đáo, không để ông bà bị cuốn vào những căng thẳng hiện tại.

Mối bất hòa giữa Brooklyn và cha mẹ được cho là trở nên nghiêm trọng hơn vào thời điểm David Beckham bước sang tuổi 50. Kể từ đó, sự việc liên tục xuất hiện trên truyền thông. Một số nguồn tin cho rằng Brooklyn từng cố gắng sắp xếp một buổi gặp riêng với cha mẹ khi anh trở về Anh, song không đạt được kết quả.

Các nguồn tin khác nhận định mâu thuẫn thực chất đã manh nha từ nhiều năm trước, bắt nguồn từ sau đám cưới của Brooklyn và Nicola Peltz. Sau này, Nicola Peltz từng lên tiếng giải thích rằng cô dự định mặc váy cưới do Victoria Beckham thiết kế và rất mong muốn điều đó. Tuy nhiên, vài tháng sau, Victoria thông báo rằng xưởng thiết kế của bà không thể thực hiện, khiến Nicola Peltz phải chọn một chiếc váy khác. Theo Nicola Peltz, sự việc bắt đầu từ đây và sau đó bị đẩy đi theo hướng tiêu cực trên truyền thông.