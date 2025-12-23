Gia đình Beckham lục đục: Khi mạng xã hội phơi bày rạn nứt

Theo bài viết đăng tải trên People hôm 21.12, dư luận bắt đầu chú ý khi người hâm mộ phát hiện Brooklyn Beckham không còn theo dõi bố mẹ mình là David và Victoria Beckham trên Instagram, đồng thời các tài khoản của bố mẹ và các em cũng không xuất hiện trong danh sách theo dõi của anh. Trong thời đại mạng xã hội, nơi từng lượt theo dõi được xem như một tuyên ngôn công khai về mối quan hệ, hành động này nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn về một cuộc rạn nứt sâu sắc trong nội bộ gia đình Beckham.

Gia đình Beckham từng được xem là biểu tượng của sự gắn kết, trước khi những dấu hiệu rạn nứt giữa Brooklyn Beckham và bố mẹ xuất hiện trên mạng xã hội ẢNH: INSTAGRAM BECKHAM

Điều khiến câu chuyện trở nên căng thẳng hơn là việc Cruz Beckham, con trai thứ hai của David và Victoria, đã lên tiếng trên Instagram để làm rõ rằng bố mẹ anh không chủ động “unfollow” Brooklyn. Theo Cruz, toàn bộ gia đình đã bị Brooklyn “block” trên mạng xã hội. Thông tin này sau đó được nhiều tờ báo như Page Six và Daily Mail dẫn lại, càng khiến dư luận tin rằng mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình không chỉ đơn thuần là hiểu lầm nhất thời.

Thực tế, các dấu hiệu bất hòa đã được truyền thông quốc tế nhắc đến từ vài năm trước. Sau đám cưới của Brooklyn Beckham với nữ diễn viên - ái nữ tỉ phú Nicola Peltz vào năm 2022, mạng xã hội râm ran nhiều đồn đoán về mâu thuẫn giữa Nicola và mẹ chồng Victoria Beckham, xoay quanh váy cưới và sự can thiệp trong quá trình chuẩn bị hôn lễ. Dù cả hai bên từng nhiều lần phủ nhận bất hòa, các tạp chí như Hello! và Vanity Fair cho rằng sự xa cách dần thể hiện qua việc Brooklyn và Nicola ít xuất hiện trong các sự kiện gia đình, cũng như hạn chế tương tác công khai với nhà Beckham.

Brooklyn Beckham và vợ Nicola Peltz ngày càng kín tiếng và ít xuất hiện trong các sự kiện chung của gia đình, làm dấy lên nghi vấn về khoảng cách giữa các thành viên ẢNH: INSTAGRAM BECKHAM

Theo People, căng thẳng được cho là lên đến đỉnh điểm trong năm 2025 khi Brooklyn và Nicola không tham dự một số cột mốc quan trọng của gia đình, trong đó có sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham, một sự kiện được tổ chức long trọng và quy tụ đông đảo bạn bè nổi tiếng. Việc vắng mặt của con trai cả trong dịp này khiến nhiều người đặt câu hỏi về mức độ rạn nứt thực sự giữa các bên.

Một yếu tố khiến câu chuyện của gia đình Beckham thu hút sự chú ý toàn cầu nằm ở chính hình ảnh mà họ đã xây dựng suốt hàng chục năm. David và Victoria Beckham không chỉ nổi tiếng, mà còn được xem là đại diện cho mô hình gia đình hiện đại, nơi các thành viên vừa độc lập vừa gắn bó. Khi một gia đình mang tính biểu tượng như vậy gặp trục trặc, công chúng có xu hướng quan sát kỹ hơn, soi chiếu từng chi tiết nhỏ để tìm câu trả lời.

Các chuyên trang giải trí quốc tế nhận định, mạng xã hội đã đóng vai trò như “tấm gương phóng đại” trong câu chuyện này. Trước đây, mâu thuẫn gia đình thường diễn ra kín đáo, nhưng với người nổi tiếng, mọi thay đổi trên Instagram đều có thể trở thành tiêu đề báo chí. The Guardian từng phân tích rằng, trong kỷ nguyên số, hành động “block” người thân không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn là một thông điệp mang tính biểu tượng, đặc biệt khi người trong cuộc là nhân vật công chúng.

David và Victoria Beckham vẫn giữ im lặng trước tin đồn bất hòa

Tuy vậy, một số nguồn tin thân cận với gia đình Beckham, được People trích dẫn, cho rằng câu chuyện vẫn còn nhiều khoảng xám. Theo các nguồn này, David và Victoria Beckham vẫn giữ tình cảm sâu sắc dành cho Brooklyn và hy vọng mối quan hệ có thể được hàn gắn theo thời gian. Những người thân quen với gia đình nhấn mạnh rằng bất đồng giữa các thế hệ, đặc biệt khi con cái lập gia đình riêng, là điều không hiếm gặp, ngay cả trong những gia đình không chịu áp lực truyền thông như nhà Beckham.

David và Victoria Beckham vẫn giữ im lặng trước tin đồn bất hòa với con trai, trong khi công chúng dõi theo từng động thái của gia đình biểu tượng này ẢNH: INSTAGRAM BECKHAM

Daily Mail cũng lưu ý rằng Brooklyn hiện dành phần lớn thời gian tại Mỹ cùng vợ, trong khi phần còn lại của gia đình Beckham vẫn gắn bó chặt chẽ với Anh và châu Âu. Khoảng cách địa lý, sự khác biệt về lối sống và ưu tiên cá nhân có thể là những yếu tố âm thầm góp phần tạo nên sự xa cách, trước khi được thể hiện công khai qua mạng xã hội.

Cho đến thời điểm hiện tại, David và Victoria Beckham vẫn giữ im lặng trước những tin đồn, trong khi Brooklyn Beckham cũng không đưa ra phát ngôn chính thức ngoài các động thái trên mạng xã hội. Sự im lặng này, theo Page Six, vừa có thể là dấu hiệu của căng thẳng thật sự, vừa có thể là nỗ lực để tránh làm mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn.