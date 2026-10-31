Giả định nhà máy hóa dầu cháy lớn, hơn 2.500 người, 147 phương tiện, robot, chó nghiệp vụ cứu nạn

Ngày 31.10, Bộ Công an và UBND TP.HCM phối hợp cùng Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP), tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp bộ tại Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, xã Long Sơn (TP.HCM).

Khu vực gặp sự cố cháy ẢNH: CTV

Diễn tập đã huy động gần 2.600 người, 147 phương tiện các loại và 6 động vật nghiệp vụ. Trong đó có 27 xe chữa cháy, 23 xe chỉ huy, 8 xe thang, 5 xe cứu nạn, cứu hộ, 12 xe cứu thương, 6 robot chữa cháy và 8 tàu chữa cháy.

Lực lượng tham gia gồm các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Công an TP.HCM, Công an TP.Đồng Nai, Công an tỉnh Tây Ninh, các cơ quan chức năng, lực lượng hàng hải, y tế và các đơn vị thuộc Cụm quy chế an toàn Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

LSP liên tục gặp "sự cố" tai nạn

Khoảng 9 giờ 30 ngày 31.10, do hệ thống chống sét đang bảo trì, sét đánh vào van xả áp bồn TK-7440B chứa Butene-1, gây cháy, nổ và phá hủy bồn. Sự cố làm sập đổ kết cấu, thiết bị, đường ống, khiến 5 công nhân mắc kẹt.

Các phương tiện phun nước làm mát bồn xăng ẢNH: CTV

Sóng xung kích làm hư hỏng các bồn xăng TK-7500A, TK-7500B, TK-7500C, gây tràn xăng và cháy lan, đặc biệt nghiêm trọng tại TK-7500B. Hệ thống chữa cháy tự động bị hư hỏng; nhiệt bức xạ, khói độc đe dọa khu vực lân cận. Đồng thời, 3 nhân viên trên nóc bồn TK-7150A bị bất tỉnh, không thể tự thoát nạn.

Cùng thời điểm này, tại cầu cảng nhập Naphtha, van tự động đóng đột ngột gây tăng áp, làm bung khớp nối giữa tàu và cần nhập, khiến khoảng 5.000 lít Naphtha tràn ra boong tàu và mặt nước.

Các tàu cứu nạn xử lý sự cố cháy tại cầu cảng ẢNH: CTV

Tia lửa phát sinh do rơi dụng cụ kim loại gây cháy hơi Naphtha, khiến đám cháy lan rộng, đe dọa cầu cảng và đường ống công nghệ. Trong 36 thủy thủ, có 6 người bị thương (1 bỏng, 5 ngạt khói bất tỉnh), 6 người thoát bằng xuồng cứu sinh và 24 người nhảy xuống biển.

Tại Nhà máy phụ trợ trung tâm, một xe bồn đang thực hiện nhập axit Clohydric (HCl). Sau khi xảy ra vụ nổ, hoạt động nhập hóa chất được yêu cầu dừng.

Trong quá trình di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm sau vụ nổ, xe bồn chở axit HCl va chạm với ô tô con, làm hỏng van và rò rỉ khoảng 80 lít axit ra môi trường. Hơi axit phát tán theo hướng gió, đe dọa người lao động và khu vực xung quanh.

Vụ va chạm khiến 4 người trên ô tô bị bất tỉnh, mắc kẹt. Trong điều kiện mưa giông, gió mạnh, cháy lan phức tạp, khói độc và hơi hóa chất phát tán nhanh, vượt quá khả năng ứng phó của lực lượng tại chỗ, cần huy động thêm lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó sự cố hóa chất.

Kích hoạt cấp độ ứng phó khẩn cấp cao nhất

Ngay khi phát hiện sự cố, LSP kích hoạt phương án ứng cứu khẩn cấp cấp độ cao nhất của nhà máy, đồng thời triển khai các lực lượng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, kỹ thuật, y tế, an ninh, môi trường và hậu cần.

Lực lượng PCCC phun nước làm mát bồn xăng ẢNH: CTV

Các lực lượng triển khai chữa cháy, cứu người, chăm sóc y tế, kiểm soát các tình huống rò rỉ hóa chất giả định và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường. Trước diễn biến phức tạp vượt quá khả năng ứng cứu tại chỗ, LSP báo cáo tình hình và đề nghị lực lượng bên ngoài hỗ trợ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng chính quyền và các lực lượng địa phương đến hiện trường, tiếp nhận thông tin từ cơ sở và tổ chức trinh sát tại 3 khu vực xảy ra sự cố.

Quyền chỉ huy được chuyển giao theo quy định; các khu vực tác chiến được phân chia để triển khai đồng thời công tác chữa cháy, chống cháy lan, cứu người tại khu vực sập đổ và trên nóc bồn chứa, tìm kiếm cứu nạn trên biển, xử lý sự cố hóa chất, sơ cấp cứu, chuyển thương, sơ tán và phân luồng giao thông.

Phương tiện cứu nạn được điều động đến hiện trường tham gia chữa cháy ẢNH: NGUYỄN LONG

Khi tình huống tiếp tục diễn biến phức tạp, Công an TP.HCM huy động thêm lực lượng, phương tiện; đồng thời UBND TP.HCM huy động các sở, ngành, lực lượng vũ trang và đơn vị liên quan tham gia ứng phó.

Các lực lượng phối hợp triển khai các hoạt động chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, y tế, giao thông, ứng phó hóa chất, cứu nạn trên biển, kiểm soát hoạt động hàng hải và sự cố tràn dầu.

Khi tình huống được đánh giá vượt quá khả năng xử lý của các lực lượng trên địa bàn, Công an TP.HCM báo cáo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, đề nghị huy động lực lượng, phương tiện chi viện.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Đồng Nai, Tây Ninh cùng các đơn vị thuộc bộ được huy động đến chi viện, phối hợp với Công an TP.HCM và lực lượng PCCC chuyên ngành của LSP.

Sau khi đánh giá điều kiện an toàn, nguồn nước, chất tạo bọt, khả năng hoạt động của phương tiện và việc bố trí lực lượng, chỉ huy phát lệnh tổng tấn công. Các lực lượng đồng loạt triển khai chữa cháy tại khu vực bồn chứa và cầu cảng, tiếp tục cứu nạn cứu hộ, kiểm soát rò rỉ hóa chất và duy trì các biện pháp bảo vệ công trình, đường ống và khu vực xung quanh cho đến khi các đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vì sao LSP được lựa chọn làm địa điểm diễn tập? Là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, LSP bao gồm các nhà máy sản xuất quy mô lớn, hệ thống bồn chứa, cầu cảng chuyên dụng, nhà máy phụ trợ trung tâm và các hạ tầng liên quan. Đây là môi trường vận hành tích hợp cho phép kiểm tra tại cùng một địa điểm các năng lực chữa cháy công nghiệp, ứng phó hóa chất, cứu nạn trong công trình và cứu nạn trên biển. Lực lượng ứng phó được đào tạo bài bản, hệ thống giám sát và thông tin liên lạc, phương tiện chuyên dụng cùng các quy trình ứng phó đã được thiết lập tại LSP tạo nền tảng tại chỗ cho một cuộc diễn tập có quy mô như vậy. Cuộc diễn tập kiểm tra khả năng kết nối giữa ứng phó ban đầu của LSP với cơ chế ứng phó đa lực lượng ở quy mô lớn hơn do cơ quan chức năng chủ trì.



