Gia đình can thiệp khẩn cấp giữa lúc sức khỏe Ariana Grande 'báo động đỏ'

Ariana Grande gần đây xác nhận việc tạm rời xa ánh đèn sân khấu đã được cô cân nhắc từ lâu và không phải là phản ứng bộc phát trước những lời chỉ trích trên mạng xã hội. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, phía sau quyết định này là những nỗi lo kéo dài từ gia đình và bạn bè.

Gia đình nhiều lần cầu xin Ariana Grande nghỉ ngơi

Một nguồn tin trong gia đình tiết lộ với Daily Mail rằng những người thân của Ariana Grande đã không ít lần đề nghị cô tạm dừng công việc vì cho rằng lịch trình hiện tại không còn phù hợp với tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ. "Chúng tôi đã khuyên con bé nghỉ ngơi. Thực ra là cầu xin rất nhiều lần. Không phải nghỉ một hai ngày, mà là nghỉ hẳn một thời gian. Con bé không ổn. Ariana luôn trong trạng thái lo âu và không hạnh phúc. Con bé ngủ không đủ và cũng không ăn uống đầy đủ", nguồn tin chia sẻ.

Vóc dáng ngày càng gầy gò của giọng ca Thank U, Next khiến người hâm mộ không khỏi xót xa Ảnh: Chụp màn hình MV Petal

Theo người này, gia đình và bạn bè đều rất lo lắng cho Ariana Grande và tin rằng đây là lúc cô cần đặt bản thân lên trên công việc. Họ hy vọng nữ ca sĩ sẽ sớm trở lại sân khấu và phòng thu, nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra sau khi cô có đủ thời gian để hồi phục.

Nguồn tin cho biết mong muốn lớn nhất của những người thân là được nhìn thấy Ariana Grande khỏe mạnh và hạnh phúc trở lại. Theo họ, điều đó khó có thể thành hiện thực nếu cô tiếp tục duy trì nhịp sống hiện tại.

Áp lực công việc và sự xoi mói bủa vây nữ ca sĩ

Theo các nguồn tin, Ariana Grande đã trải qua quãng thời gian làm việc vô cùng căng thẳng khi liên tục ghi hình hai phần phim Wicked, tham gia các chuyến quảng bá quy mô lớn, phát hành album mới Petal và thực hiện chuyến lưu diễn kéo dài với 41 đêm diễn.

Một nguồn tin cho biết chính khối lượng công việc khổng lồ cùng áp lực phải duy trì hình ảnh trước công chúng đã khiến nữ ca sĩ rơi vào trạng thái kiệt sức. "Những lời bàn tán về sức khỏe và tình trạng của Ariana đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của cô ấy. Ariana cảm thấy mình không còn là chính mình trong một thời gian dài và cần phải tạm dừng", nguồn tin nói.

Theo The Blast, những người thân ví guồng quay công việc của Ariana Grande như "chiếc bánh xe hamster không bao giờ dừng lại". Họ cho rằng người đẹp 9X không còn thực sự được tận hưởng cuộc sống của chính mình. Bên cạnh công việc, Ariana Grande còn phải đối mặt với sự chú ý dành cho đời tư, bao gồm tin đồn tái hợp bạn trai cũ Ricky Alvarez sau khi chia tay bạn diễn Ethan Slater trong phim Wicked.

Những người thân lo ngại lịch trình làm việc dày đặc cùng áp lực từ sự nổi tiếng đã khiến nữ ca sĩ rơi vào trạng thái kiệt sức Ảnh: Chụp màn hình MV Petal

Gia đình Ariana Grande cũng cho rằng chủ nhân bản hit 7 rings vẫn chưa có đủ thời gian để đối diện với nỗi đau mất bà ngoại Marjorie, hay còn được gọi thân mật là Nonna, người qua đời vào tháng 6.2025 ở tuổi 99.

Một người thân khác mô tả Ariana Grande là người giàu cảm xúc và luôn đồng cảm với người khác. Theo người này, nữ ca sĩ hiện chỉ muốn "thu mình trong chiếc kén của riêng mình để chữa lành và tìm lại cảm giác bình thường".

Nguồn tin cho biết giọng ca Bang Bang mong muốn dành nhiều thời gian ở nhà, gần gũi với thiên nhiên và bình tâm suy ngẫm về cuộc sống. Gia đình cô cũng hy vọng Ariana Grande sẽ tìm lại niềm vui từ những điều giản dị như tạm rời xa các thiết bị điện tử, đi dạo, uống trà, ngồi ngoài trời hoặc dành thời gian cho những sở thích như vẽ tranh và làm bánh.

Theo kế hoạch, Ariana Grande muốn hoàn thành chuyến lưu diễn hiện tại trong trạng thái khỏe mạnh và vui vẻ trước khi bước vào khoảng thời gian nghỉ ngơi sau nhiều năm liên tục thu âm, đóng phim Wicked và lưu diễn.