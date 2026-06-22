Giá gần 1,7 tỉ đồng, SUV cao cấp Mazda CX-60 có gì khác biệt?

Nhiều năm qua, Mazda được biết đến là thương hiệu xe Nhật, tập trung vào các dòng xe phổ thông như Mazda2, Mazda3, CX-5 hay CX-8... Tuy nhiên, kể từ năm 2026, thương hiệu này bắt đầu bước sang giai đoạn phát triển mới với định vị Japanese Premium, hướng đến nhóm khách hàng cao cấp hơn. Trong đó, Mazda CX-60 là một trong những mẫu xe tiên phong bên cạnh CX-90.

Mazda CX-60 là một trong hai mẫu SUV cao cấp được định vị Japanese Premium ẢNH: VIỆT HƯNG

Mazda CX-60 tại Việt Nam chỉ có một phiên bản duy nhất, niêm yết giá 1,699 tỉ đồng. Về định vị, mẫu xe này thuộc phân khúc SUV cỡ D cao cấp, cạnh tranh với Mercedes-Benz GLC, BMW X3, Volvo XC60 hay Skoda Kodiaq. Đây cũng là nhóm xe đòi hỏi nhiều hơn về công nghệ, khả năng vận hành cũng như chất lượng hoàn thiện nội thất.

Một trong những điểm đặc biệt nhất của Mazda CX-60 nằm ở nền tảng khung gầm Large Product Group với động cơ đặt dọc, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và ưu tiên cầu sau. Đây là cấu hình thường thấy trên các mẫu xe SUV hạng sang đến từ châu Âu.

Mazda CX-60 sử dụng động cơ I6 đặt dọc, truyền sức mạnh đến hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian ẢNH: THACO

Mẫu xe này sử dụng động cơ I6 dung tích 3.3 lít tăng áp, kết hợp với mô-tơ điện, có công suất 280 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm, truyền sức mạnh qua hộp số tự động 8 cấp. Mazda CX-60 được kỳ vọng sẽ tạo nên khác biệt so với các mẫu xe SUV truyền thống vốn sử dụng cấu trúc động cơ đặt ngang và dẫn động cầu trước.

Không gian nội thất Mazda CX-60 phát triển theo hướng cao cấp hơn so với các mẫu xe Mazda phổ thông. Xe trang bị ghế bọc da Nappa, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, màn hình HUD hiển thị trên kính lái cùng hệ thống âm thanh Bose 12 loa.

Không gian nội thất Mazda CX-60 thiết kế tương tự "đàn anh" Mazda CX-90

ẢNH: THACO

Bên cạnh đó, mẫu xe này còn sở hữu công nghệ nhận diện khuôn mặt người lái, cho phép ghi nhớ và tự động thiết lập vị trí ghế ngồi, vô-lăng, gương chiếu hậu theo từng người dùng.

Ngoài các hệ thống an toàn, hỗ trợ lái cơ bản, Mazda CX-60 cũng thừa hưởng gói công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao i-Activsense tương tự "đàn anh" Mazda CX-90 với hàng loạt tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh khẩn cấp...

Xếp vào phân khúc hạng D nhưng Mazda CX-60 chỉ có 5 chỗ ngồi nên không gian hàng ghế sau khá rộng rãi

ẢNH: THACO

Có thể thấy, THACO AUTO không đơn thuần giới thiệu thêm một mẫu xe SUV mới mà còn thể hiện tham vọng nâng tầm thương hiệu Mazda tại Việt Nam. Sở hữu nền tảng khung gầm mới, dùng hệ động lực hybrid cùng nhiều trang bị cao cấp... Mazda CX-60 có giá cống bố hấp dẫn nhất trong nhóm xe SUV cao cấp của hãng tại thị trường Việt Nam hiện nay.