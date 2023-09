Giá gạo Việt Nam tăng trở lại sau khi Philippines công bố chính sách mới

Theo Reuters, ngày 26.7, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. có cuộc họp với các quan chức kinh tế và nông nghiệp. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp là tiếp tục áp thuế nhập khẩu gạo 35%, thay vì giảm xuống 10% hoặc 0% như một số đề xuất trước đó. Ngoài ra duy trì mức giá trần đối với giá bán lẻ mặt hàng gạo. Người đứng đầu chính phủ cho rằng, hiện tại "không phải là thời điểm thích hợp để giảm thuế" do dự báo giá gạo thế giới sẽ giảm.

Giá gạo xuất khẩu trên thị trường thế giới tăng trở lại C.N

Reuters cũng dẫn nguồn nhiều thương nhân Philippines cho biết, thời gian gần đây thị trường trầm lắng do tâm lý kỳ vọng giá gạo thế giới sẽ giảm. Tuy nhiên, do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu mạnh từ những người mua khác sẽ giữ giá không giảm thêm.

Trong sáng 27.9, tờ The Philippine Star thông tin: Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước , sản lượng gạo nhập khẩu trong năm nay (niên vụ 2023/24) của Philippines là 3,5 triệu tấn, giảm 300.000 tấn so với dự báo trước đó. Tuy nhiên, các quan chức phụ trách lĩnh vực lương thực đã bác bỏ dự báo của USDA và cho rằng sản lượng nhập khẩu của năm nay chỉ từ 3 - 3,2 triệu tấn do sản xuất tốt hơn. Dù vậy, với 3,5 triệu tấn gạo nhập khẩu, Philippines cùng với Trung Quốc sẽ là 2 nhà nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới.



Tính đến ngày 14.9, Philippines đã nhập khẩu 2,41 triệu tấn gạo, theo dữ liệu của cơ quan chức năng nước này công bố. Sau khi áp dụng giá trần với mặt hàng gạo tiêu thụ nội địa, các nhà nhập khẩu nước này đã tạm đình chỉ các hoạt động.

Thực tế, trong 2 tuần gần đây, thị trường thế giới trầm lắng và giá gạo 5% tấm quay đầu giảm về sát mức 600 USD/tấn. Tuy nhiên, sáng 27.9, giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng 5 USD lên 613 USD/tấn. Tương tự, gạo cùng phẩm cấp của Thái Lan tăng 2 USD lên 602 USD/tấn. Cả gạo 25% tấm của 2 nước này cũng tăng tương ứng. Thị trường tin rằng giai đoạn chờ chính sách của các nhà nhập khẩu Philippines đã kết thúc và giờ là lúc họ sẽ phải quay trở lại.