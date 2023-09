Gia hạn điều tra vụ con trai giám đốc sở ở Đắk Lắk gây tai nạn chết người

Ngày 15.9, tại buổi họp báo định kỳ do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, thượng tá Nguyễn Văn Quy, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk, cung cấp một số thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong trên địa bàn tỉnh hồi tháng 7.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe của C. và chị H. tại TP.Buôn Ma Thuột CTV

Theo thượng tá Quy, vụ việc liên quan đến P.N.C (16 tuổi, trú P.Tân Tiến), con trai của giám đốc một sở tại Đắk Lắk. Dù chưa có bằng lái xe nhưng vào chiều 2.7, C. điều khiển xe phân khối lớn tham gia giao thông trên tuyến đại lộ đông - tây (TP.Buôn Ma Thuột) và xảy ra va chạm với xe máy của chị N.T.H (25 tuổi, trú P.Tân An).

Vụ việc khiến chị H. tử vong tại chỗ. Thời điểm tử vong, chị H. mang thai 5 tháng. Sau va chạm, C. được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

Theo thượng tá Quy, sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã thụ lý, phân công lực lượng xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nói trên. Tuy nhiên, qua xác minh, vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, phải xác minh làm rõ nên chưa có kết quả.

"Do tính phức tạp nên Công an TP.Buôn Ma Thuột đã gia hạn thêm 2 tháng từ ngày 6.9 đến 6.11.2023 để tiếp tục điều tra. Cũng qua xác minh, gia đình cháu C. cho biết hôm 2.7, cả nhà đi vắng nên cháu C. tự ý lấy xe đi", thượng tá Quy thông tin.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, chiếc xe mà C. điều khiển là Yamaha R1M, dung tích 998 cm3.