Giá heo hơi hôm nay 1.8.2026: Giảm khắp 3 miền

Khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước vẫn là các tỉnh thành phía bắc, nhưng hiện mức chênh lệch với các miền đã giảm đáng kể. Trong ngày đầu tháng mới, thị trường ghi nhận mức giảm 1.000 đồng ở Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên xuống 62.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Trong khi đó, mức giảm 1.000 đồng cũng xuất hiện ở Hà Nội còn 63.000 đồng/kg, đây cũng là giá heo hơi phổ biến ở các tỉnh thành khác.



Giá heo tiếp tục giảm do nguồn cung thịt dồi dao ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở khu vực miền Trung, giá heo hơi giảm 1.000 đồng ở Quảng Ngãi và Gia Lai còn 61.000 đồng/kg; cùng giảm 1.000 đồng có Khánh Hòa và Lâm Đồng xuống 60.000 đồng/kg, bằng với Đắk Lắk - mức thấp nhất khu vực. Tại bắc miền Trung, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị vẫn giữ được mức 62.000 đồng/kg; các tỉnh thành còn lại cùng 61.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam hôm nay cũng ghi nhận giảm 1.000 đồng ở An Giang xuống 60.000 đồng/kg, bằng với Đồng Tháp và Cà Mau. TP.HCM là địa phương duy nhất khu vực có giá heo hơi 62.000 đồng/kg; các tỉnh thành khác 61.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, sức tiêu thụ thấp do đang trong mùa hè. Tuy nhiên, lượng heo về nhà máy thời gian gần đây vẫn cao do nguồn cung dồi dào; lượng thịt qua 2 chợ đầu mối tăng nhẹ, đạt khoảng 5.500 tấn/ngày. Giá heo mảnh dao động từ 72.000 - 75.000 đồng/kg. Giá thịt lẻ phổ biến giảm nhẹ từ 1.000 đồng/kg như: nạc vai 166.000 đồng/kg, ba rọi 191.000 đồng/kg, chân giò rút xương 175.000 đồng/kg, nạc đùi 160.000 đồng/kg, nạc dăm 201.000 đồng/kg…