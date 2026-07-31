Giá heo hơi hôm nay 31.7.2026: Thị trường miền Nam vẫn thấp nhất

Giá thịt heo đang xuống mức thấp nhất trong năm ẢNH: Đ.Đ

Tại khu vực thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp đà giảm 1.000 đồng/kg ở nhiều địa phương. Theo đó, giá thu mua heo hơi trong khu vực này hiện dao động từ 62.000 - 64.000 đồng/kg. Hiện tại, TP. Hà Nội, Tuyên Quang, Hải Phòng, Lai Châu và Hưng Yên là những địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước, đạt 64.000 đồng/kg. Mức giá 63.000 đồng/kg được ghi nhận tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La. Trong khi đó, Ninh Bình là địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực, duy trì ở mức 62.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, giá heo hơi tạm thời ngưng đà giảm sau nhiều ngày điều chỉnh. Hiện tại, heo hơi tại khu vực này đang được mua bán với giá từ 60.000 - 62.000 đồng/kg. Theo khảo sát, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các tỉnh, thành gồm Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Lâm Đồng duy trì giá heo ở mức 61.000 đồng/kg. Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực với mức 60.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam duy trì đi ngang trong sáng nay, dao động trong khoảng 60.000 - 62.000 đồng/kg. Tuy nhiên, với mức bình quân 61.000 đồng/kg, khu vực này vẫn đang có giá heo hơi thấp nhất cả nước. Cụ thể, Đồng Nai và TP.HCM vẫn là hai địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, cùng đạt 62.000 đồng/kg. Theo sau là Tây Ninh, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ với giá 61.000 đồng/kg. Giá heo tại Đồng Tháp và Cà Mau tiếp tục neo ở mức thấp nhất khu vực là 60.000 đồng/kg.