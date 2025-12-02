Giá heo hơi hôm nay 2.12.2025: Tăng mạnh

Thị trường miền Bắc, giá heo hơi tăng ở nhiều địa phương. Tăng cao nhất 3.000 đồng ghi nhận tại Tuyên Quang và Phú Thọ đưa giá heo hơi lên 57.000 đồng/kg, mức đỉnh mới hiện nay. Cùng đạt mức giá này còn có Hưng Yên, Hải Phòng khi cùng tăng 2.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, mức giá 57.000 đồng/kg còn có Ninh Bình, Bắc Ninh sau khi tăng nhẹ 1.000 đồng.
Ngoài ra, mức tăng 2.000 đồng còn ghi nhận được tại Lạng Sơn và Thái Nguyên lên 55.000 và 56.000 đồng/kg. Một số địa phương khác cùng tăng 1.000 đồng là Quảng Ninh, Lào Cai lên 55.000 đồng/kg; trong khi đó, Điện Biên và Lai Châu mới đạt 54.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Cá biệt, Sơn La đứng yên ở mức 54.000 đồng/kg và Hà Nội 56.000 đồng/kg.
Tại miền Trung, thị trường đồng loạt tăng 1.000 đồng ở Thanh Hóa, Nghệ An lên 56.000 đồng/kg; riêng Hà Tĩnh 54.000 đồng/kg; Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng lên 55.000 đồng/kg. Các tỉnh Quảng Trị và Huế đứng ở mức thấp nhất cả nước với 51.000 đồng/kg; Đà Nẵng và Quảng Ngãi, Gia Lai 53.000 đồng/kg.
Tại miền Nam, mức tăng 2.000 đồng cũng ghi nhận ở Đồng Tháp và Vĩnh Long lên 55.000 đồng/kg. Nhiều địa phương khác cùng tăng 1.000 đồng như TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh tăng lên 56.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; Cần Thơ lên 54.000 đồng/kg. Riêng An Giang đứng ở mức thấp nhất khu vực với 53.000 đồng/kg và Cà Mau 54.000 đồng/kg.
Giá heo hơi bình quân cả nước tăng lên 54.800 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam cũng tăng giá bán heo hơi thêm 1.000 đồng ở miền Bắc lên 55.000 đồng/kg và miền Nam 57.000 đồng/kg.
Tại TP.HCM, lượng heo hơi về các nhà máy và chợ đầu mối duy trì khoảng 5.350 con/ngày. Giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống phổ biến như ba rọi 136.000 đồng/kg, sườn non 165.000 đồng/kg, nạc dăm 145.000 đồng/kg, nạc vai 105.000 đồng/kg, nạc đùi 105.000 đồng/kg, thịt xay 116.000 đồng, mỡ heo 70.000 đồng/kg…
Bình luận (0)