Giá heo hơi hôm nay 2.12.2025: Tăng mạnh

Thị trường miền Bắc, giá heo hơi tăng ở nhiều địa phương. Tăng cao nhất 3.000 đồng ghi nhận tại Tuyên Quang và Phú Thọ đưa giá heo hơi lên 57.000 đồng/kg, mức đỉnh mới hiện nay. Cùng đạt mức giá này còn có Hưng Yên, Hải Phòng khi cùng tăng 2.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, mức giá 57.000 đồng/kg còn có Ninh Bình, Bắc Ninh sau khi tăng nhẹ 1.000 đồng.



Giá heo đồng loạt tăng mạnh khắp cả nước ẢNH: CHÍ NHÂN

Ngoài ra, mức tăng 2.000 đồng còn ghi nhận được tại Lạng Sơn và Thái Nguyên lên 55.000 và 56.000 đồng/kg. Một số địa phương khác cùng tăng 1.000 đồng là Quảng Ninh, Lào Cai lên 55.000 đồng/kg; trong khi đó, Điện Biên và Lai Châu mới đạt 54.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Cá biệt, Sơn La đứng yên ở mức 54.000 đồng/kg và Hà Nội 56.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, thị trường đồng loạt tăng 1.000 đồng ở Thanh Hóa, Nghệ An lên 56.000 đồng/kg; riêng Hà Tĩnh 54.000 đồng/kg; Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng lên 55.000 đồng/kg. Các tỉnh Quảng Trị và Huế đứng ở mức thấp nhất cả nước với 51.000 đồng/kg; Đà Nẵng và Quảng Ngãi, Gia Lai 53.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, mức tăng 2.000 đồng cũng ghi nhận ở Đồng Tháp và Vĩnh Long lên 55.000 đồng/kg. Nhiều địa phương khác cùng tăng 1.000 đồng như TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh tăng lên 56.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; Cần Thơ lên 54.000 đồng/kg. Riêng An Giang đứng ở mức thấp nhất khu vực với 53.000 đồng/kg và Cà Mau 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước tăng lên 54.800 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam cũng tăng giá bán heo hơi thêm 1.000 đồng ở miền Bắc lên 55.000 đồng/kg và miền Nam 57.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, lượng heo hơi về các nhà máy và chợ đầu mối duy trì khoảng 5.350 con/ngày. Giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống phổ biến như ba rọi 136.000 đồng/kg, sườn non 165.000 đồng/kg, nạc dăm 145.000 đồng/kg, nạc vai 105.000 đồng/kg, nạc đùi 105.000 đồng/kg, thịt xay 116.000 đồng, mỡ heo 70.000 đồng/kg…