Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 2.12.2025: Tăng mạnh

Chí Nhân
Chí Nhân
02/12/2025 08:15 GMT+7

Giá heo hơi một số nơi tăng tới 3.000 đồng/kg, mức tăng cao nhất từng ghi nhận trong năm nay, giúp nhiều địa phương lập đỉnh mới.

Thị trường miền Bắc, giá heo hơi tăng ở nhiều địa phương. Tăng cao nhất 3.000 đồng ghi nhận tại Tuyên Quang và Phú Thọ đưa giá heo hơi lên 57.000 đồng/kg, mức đỉnh mới hiện nay. Cùng đạt mức giá này còn có Hưng Yên, Hải Phòng khi cùng tăng 2.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, mức giá 57.000 đồng/kg còn có Ninh Bình, Bắc Ninh sau khi tăng nhẹ 1.000 đồng.

Giá heo hơi hôm nay 2.12.2025: Tăng cao kỷ lục - Ảnh 1.

Giá heo đồng loạt tăng mạnh khắp cả nước

ẢNH: CHÍ NHÂN

Ngoài ra, mức tăng 2.000 đồng còn ghi nhận được tại Lạng Sơn và Thái Nguyên lên 55.000 và 56.000 đồng/kg. Một số địa phương khác cùng tăng 1.000 đồng là Quảng Ninh, Lào Cai lên 55.000 đồng/kg; trong khi đó, Điện Biên và Lai Châu mới đạt 54.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Cá biệt, Sơn La đứng yên ở mức 54.000 đồng/kg và Hà Nội 56.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, thị trường đồng loạt tăng 1.000 đồng ở Thanh Hóa, Nghệ An lên 56.000 đồng/kg; riêng Hà Tĩnh 54.000 đồng/kg; Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng lên 55.000 đồng/kg. Các tỉnh Quảng Trị và Huế đứng ở mức thấp nhất cả nước với 51.000 đồng/kg; Đà Nẵng và Quảng Ngãi, Gia Lai 53.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, mức tăng 2.000 đồng cũng ghi nhận ở Đồng Tháp và Vĩnh Long lên 55.000 đồng/kg. Nhiều địa phương khác cùng tăng 1.000 đồng như TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh tăng lên 56.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; Cần Thơ lên 54.000 đồng/kg. Riêng An Giang đứng ở mức thấp nhất khu vực với 53.000 đồng/kg và Cà Mau 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước tăng lên 54.800 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam cũng tăng giá bán heo hơi thêm 1.000 đồng ở miền Bắc lên 55.000 đồng/kg và miền Nam 57.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, lượng heo hơi về các nhà máy và chợ đầu mối duy trì khoảng 5.350 con/ngày. Giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống phổ biến như ba rọi 136.000 đồng/kg, sườn non 165.000 đồng/kg, nạc dăm 145.000 đồng/kg, nạc vai 105.000 đồng/kg, nạc đùi 105.000 đồng/kg, thịt xay 116.000 đồng, mỡ heo 70.000 đồng/kg…

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 1.12.2025: Đồng loạt tăng trên cả 3 miền

Giá heo hơi hôm nay 1.12.2025: Đồng loạt tăng trên cả 3 miền

Giá heo hơi sau vài ngày ngập ngừng xác định xu hướng đã đồng loạt tăng trở lại trên cả 3 miền và gần quay trở lại mốc 55.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 29.11.2025: Bật tăng, lập đỉnh mới

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi giá heo hơi tăng cao kỷ lục giá heo hơi tăng Giá heo hơi hôm nay giá heo hơi tăng đồng loạt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận