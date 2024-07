Giá heo hơi hôm nay 24.7.2024: Điều chỉnh tăng lên ở miền Nam

Giá bán lẻ thịt heo mảnh tại chợ đầu mối TP.HCM đang ở mức 75.000 - 82.000 đồng/kg CTV

Tại thị trường các tỉnh phía bắc, giá heo hơi thu mua chững lại trên diện rộng, hiện dao động trong khoảng 65.000 - 66.000 đồng/kg. Trong đó, tại Hưng Yên, Thái Nguyên, Thái Bình và Vĩnh Phúc đang được thu mua chung giá 66.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại cùng neo ở mức 65.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi cũng đang duy trì xu hướng đi ngang, chưa có biến động mới so với ngày hôm qua. Tại khu vực này ghi nhận diễn biến dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp và lan rộng, do đó ảnh hưởng đến giá bán. Cụ thể, mức giao dịch cao nhất trong khu vực là 65.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Lâm Đồng. Tại Bình Thuận và Quảng Bình lần lượt có giá 63.000 đồng và 64.000 đồng/kg, các tỉnh còn lại đều neo ở mức 62.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh phía nam, giá heo hơi tăng nhẹ ở một vài nơi, dao động trong khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg. Theo đó, sau khi tăng 1.000 đồng/kg, thương lái tại TP.HCM và Đồng Tháp đang cùng thu mua với giá 64.000 đồng/kg. Cùng mức tăng trên, hai tỉnh Tây Ninh và Hậu Giang điều chỉnh giao dịch lên 65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi của Công ty chăn nuôi C.P Việt Nam đang giữ ở mức 67.000 - 68.000 đồng/kg đối với heo loại 1.

Trên thị trường bán lẻ, giá thịt heo duy trì ở mức khá cao. Tại một số cửa hàng thực phẩm, nạc dăm 149.520 đồng/kg, ba rọi 165.522 đồng/kg, thịt xay 118.322 đồng/kg, nạc vai 123.120 đồng/kg...