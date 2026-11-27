Giá thịt heo đã tăng nhẹ trở lại khi ngày lễ tết cuối năm đến gần ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi bắt đầu phục hồi sau vài ngày đi ngang, nhiều địa phương điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg. Cụ thể, giá heo hơi tại các tỉnh, thành gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Sơn La cùng tăng lên mức 54.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại duy trì giá thu mua ở mức 53.000 đồng/kg. Riêng Tuyên Quang tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực với 51.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động trong khoảng 51.000 – 54.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung cũng có sự điều chỉnh tăng tại nhiều địa phương sau phiên giảm nhẹ trước đó. Hiện giá heo hơi toàn khu vực này hiện dao động từ 52.000 – 55.000 đồng/kg. Trong đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức 55.000 đồng/kg. Tại Thanh Hóa, Nghệ An và Khánh Hòa, giá heo hơi cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 53.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Quảng Trị ghi nhận mức tăng 2.000 đồng/kg, lên 52.000 đồng/kg. Tại Huế, giá cũng tăng 1.000 đồng/kg, đạt 52.000 đồng/kg. Các địa phương Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Quảng Ngãi tiếp tục giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg, Gia Lai giữ giá 53.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi cũng có diễn biến tích cực. Tây Ninh và TP.HCM cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 56.000 đồng/kg, ngang với Đồng Nai. Đây hiện là mức giá thu mua cao nhất cả nước. Ở các địa phương khác, Đồng Tháp duy trì mức 55.000 đồng/kg; Vĩnh Long đạt 53.000 đồng/kg. An Giang và Cà Mau cùng giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg, trong khi Cần Thơ tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực, với 51.000 đồng/kg.

Ở thị trường bán lẻ, lượng heo đưa về các nhà máy tại TP. HCM tăng nhẹ, đạt khoảng 5.100–5.200 con/ngày. Giá heo mảnh tại các chợ đầu mối dao động 72.000–76.000 đồng/kg. Giá bán lẻ một số mặt hàng vẫn ở mức cao, như ba rọi 155.000 đồng/kg, sườn non 164.000 đồng/kg và nạc dăm 155.000 đồng/kg.