Giá heo hơi ở miền Bắc tiếp tục tăng nhẹ 1.000 đồng ở một số địa phương; theo đó, Hưng Yên và Lạng Sơn lên 54.000 đồng/kg còn Tuyên Quang đạt 53.000 đồng/kg. Một số địa phương cũng giữ giá thấp nhất khu vực là 53.000 đồng gồm Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai. Các tỉnh, thành khác đồng giá 54.000 đồng/kg.



Giá heo hơi và thịt heo tiếp tục khởi sắc ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở khu vực miền Trung, giá heo hơi dao động khá mạnh với mức tăng từ 1.000 - 3.000 đồng/kg. Mức tăng cao nhất là 3.000 đồng ghi nhận tại Đà Nẵng lên 55.000 đồng/kg. Mức 54.000 đồng có Thanh Hoá và Nghệ An sau khi tăng 1.000 đồng. Đáng chú ý, cùng tăng 1.000 đồng nhưng Lâm Đồng đạt mốc 56.000 đồng, cao nhất khu vực. Các địa phương khác trong khu vực giữ giá dao động từ 52.000 - 55.000 đồng/kg; trong đó, thấp nhất là 3 địa phương Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế.

Ở khu vực miền Nam, giá heo hơi cũng ghi nhận tăng ngày thứ 3 liên tiếp. Mức tăng cao nhất 2.000 đồng tại Cần Thơ lên 53.000 đồng/kg, bằng với 2 địa phương lân cận là An Giang và Vĩnh Long. Đặc biệt, tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai và TP.HCM tăng thêm 1.000 đồng lên 57.000 đồng/kg, mức cao nhất cả nước. Các địa phương còn lại duy trì giá của ngày hôm trước, thấp nhất là Cà Mau với 52.000 đồng/kg, Tây Ninh 56.000 đồng/kg, Đồng Tháp 54.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM vào giai đoạn cao điểm tiêu thụ, lượng heo về nhà máy tăng nhẹ, với khoảng 5.150 con/ngày. Tại các chợ đầu mối, giá heo mảnh phổ biến dao động từ 72.000 - 76.000 đồng/kg. Ở các chợ truyền thống và siêu thị giá thịt heo bán lẻ phổ biến như: ba rọi 155.000 đồng/kg, sườn non 164.000 đồng/kg, nạc dăm 155.000 đồng/kg, nạc vai 126.000 đồng/kg, thịt xay 135.000 đồng/kg, mỡ heo 71.000 đồng/kg…