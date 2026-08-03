Giá heo hơi hôm nay 3.8.2026: Đà giảm vẫn chưa dứt

Giá heo đang trong giai đoạn thấp nhất từ đầu năm đến nay vì tâm lý bất an của người tiêu dùng ẢNH: Đ.Đ

Giá heo hơi ở miền Bắc tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương. Sau điều chỉnh, thị trường này ghi nhận giá thu mua trong toàn khu vực từ 61.000 - 63.000 đồng/kg. Trong đó, giá heo tại TP.Hà Nội và Hưng Yên sau khi cùng giảm 1.000 đồng/kg đã lùi về mức 63.000 đồng/kg, ngang bằng với Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Điện Biên và Phú Thọ. Trong khi đó, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu và Sơn La đang giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg. Mức giá heo hơi thấp nhất khu vực là 61.000 đồng/kg ở Ninh Bình.

Còn tại các tỉnh miền Trung, thị trường heo hơi đang dần trở về trạng thái ổn định, với giá thu mua duy trì trong khoảng 60.000 - 62.000 đồng/kg. Trong đó, mức 62.000 đồng/kg được ghi nhận tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Gia Lai. Các địa phương gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Lâm Đồng giữ mức 61.000 đồng/kg. Riêng Đắk Lắk thấp nhất khu vực với 60.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi phía nam cũng lặng sóng trong sáng đầu tuần. Hiện các thương lái khu vực này đang thu mua heo hơi với giá dao động từ 60.000 - 62.000 đồng/kg. Cụ thể, Đồng Nai và TP.HCM giữ giá cao nhất khu vực với 62.000 đồng/kg. Theo sau là Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ 61.000 đồng/kg. Các tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau 60.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Theo Bộ NN-MT, tình trạng buôn bán thuốc thú y không rõ nguồn gốc, thuốc nhập lậu và nguyên liệu kháng sinh để người dân sử dụng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đang diễn ra phức tạp. Nhiều vụ việc vận chuyển heo bệnh phát hiện có tồn dư chất cấm, một số mẫu thủy sản có tồn dư kháng sinh cấm sử dụng hoặc vượt mức giới hạn cho phép. Bên cạnh tác động tiêu cực đến tâm lý người tiêu dùng, những vi phạm này ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng và hoạt động xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật của VN.

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vi phạm, Bộ NN-MT đề nghị các địa phương thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra đối với cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh thuốc thú y; tổ chức lấy mẫu kiểm tra chất lượng, thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm vi phạm và xử lý theo đúng thẩm quyền. Đối với những vụ việc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, cần kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.