Giá heo hơi hôm nay 4.8.2026: Mất mốc quan trọng

Thị trường miền Bắc ghi nhận giá heo hơi ở nhiều địa phương giảm 1.000 đồng, xuống 62.000 đồng/kg, gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên và Quảng Ninh. Trong khi đó, Ninh Bình, Lai Châu và Sơn La cùng giảm 1.000 đồng còn 61.000 đồng/kg. Đáng chú ý, tại Ninh Bình, giá heo hơi giảm thêm 1.000 đồng xuống mức thấp nhất khu vực là 60.000 đồng/kg. Ngược lại, giá heo hơi cao nhất khu vực với 63.000 đồng/kg, duy trì tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Phú Thọ. Các tỉnh, thành còn lại có giá dao động từ 61.000 - 62.000 đồng/kg.



Giá heo tiếp tục giảm sâu ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, sau một ngày lặng sóng, giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm. Mức giảm 1.000 đồng ghi nhận ở Hà Tĩnh, Quảng Trị và Gia Lai xuống 61.000 đồng/kg; Khánh Hòa và Lâm Đồng còn 60.000 đồng/kg, bằng với Đắk Lắk - thấp nhất khu vực. Mức giá heo hơi cao nhất miền Trung 62.000 đồng/kg duy trì tại Thanh Hóa và Nghệ An; các tỉnh thành khác 61.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam hôm nay ghi nhận mức giảm đến 2.000 đồng tại TP.HCM và Đồng Nai, còn 60.000 đồng/kg. Đáng chú ý, An Giang và Đồng Tháp giảm 1.000 đồng xuống 59.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Vĩnh Long cũng giảm 1.000 đồng còn 60.000 đồng/kg. Tây Ninh và Cần Thơ duy trì 61.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Giá heo hơi liên tục giảm trong khoảng 1 tháng qua. Thị trường ghi nhận thông tin gần đây cơ quan chức năng phát hiện 201 con heo dương tính với chất cấm Salbutamol trên đường từ Đồng Nai vào TPHCM. Cơ quan chức năng TP.Đồng Nai đã mở rộng kiểm tra các điểm trung chuyển ở phường Trị An và hai trang trại tại phường Dầu Giây, kết quả test nhanh cho thấy thêm một số mẫu dương tính với với chất tạo nạc Salbutamol.

Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cũng ra thông báo khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các chất cấm trong quá trình sản xuất, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, tuân thủ quy định pháp luật và bảo vệ uy tín của ngành chăn nuôi. Mỗi hành vi vi phạm không chỉ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật mà còn ảnh hưởng đến uy tín, lợi ích và đầu ra của toàn ngành.