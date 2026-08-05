Giá heo hơi hôm nay 5.8.2026: Đà giảm chưa dứt, giá thức ăn chăn nuôi sắp tăng

Giá heo hơi đang giảm để kích thích tiêu dùng ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương như Bắc Ninh và Phú Thọ, đưa giá giao dịch về mức 62.000 đồng/kg. Mức cao nhất 63.000 đồng/kg chỉ còn xuất hiện tại TP. Hà Nội và Hưng Yên. Trong khi đó, Ninh Bình và Lào Cai đang là hai địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực, với mức giao dịch 61.000 đồng/kg. Hiện tại, các thương lái ở khu vực miền Bắc đang thu mua heo hơi với giá từ 61.000 - 63.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung ghi nhận diễn biến giảm giá heo hơi tại Quảng Trị với mức giảm 1.000 đồng/kg, lùi về 61.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi tại khu vực này hiện xoay quanh hai mức 60.000 đồng/kg và 61.000 đồng/kg. Trong đó, Đắk Lắk là địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực, với 60.000 đồng/kg trong khi các tỉnh thành còn lại cùng giao dịch tại mức 61.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam tạm ngừng đà giảm giá trong sáng nay, nhưng đây vẫn là khu vực có giá heo hơi thấp nhất cả nước ở thời điểm hiện tại, với giá thu mua dao động từ 60.000 - 62.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai vẫn là địa phương có giá cao nhất khu vực, đạt 62.000 đồng/kg. Mức 61.000 đồng/kg ghi nhận tại TP.HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ. Các tỉnh gồm Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau cùng mua bán heo hơi với mức giá thấp nhất khu vực là 60.000 đồng/kg.

Đối với thị trường thức ăn chăn nuôi, trong khi một số doanh nghiệp giảm giá trong tháng 7 thì vẫn có một số đơn vị khác thông báo tăng giá bán từ tháng 8. Cụ thể, Công ty TNHH Cargill Việt Nam thông báo tăng giá 200 đồng/kg cho các sản phẩm thức ăn hỗn hợp và thức ăn đậm đặc gia súc, gia cầm; thời gian áp dụng từ ngày 10.8.2026. Công ty USFEED cũng điều chỉnh tăng giá bán đối với các sản phẩm thức ăn gia súc, gia cầm thương hiệu USFEED/AMFEED/CALI với mức tăng từ 160-200 đồng/kg, thời gian áp dụng từ ngày 8.8.2026. Công ty TNHH Gold Coin Feedmill Đồng Nai – chi nhánh Long An thông báo điều chỉnh tăng giá bán các sản phẩm thức ăn chăn nuôi với mức tăng 160-200 đồng/kg cho tất cả các sản phẩm (trừ thức ăn thủy sản).

Lý do được các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi đưa ra đó là trong thời gian gần đây, chi phí đầu vào của ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi có nhiều biến động, đặc biệt là giá nhiên, nguyên liệu tăng cao, chi phí sản xuất và các chi phí liên quan đều tăng. Mặc dù các doanh nghiệp đã nỗ lực tối ưu hóa các khoản chi phí để hạn chế ảnh hưởng đến giá bán, tuy nhiên việc duy trì mức giá hiện tại không còn phù hợp với tình hình thực tế.