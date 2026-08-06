Giá heo hơi hôm nay 6.8.2026: Giảm đồng loạt

Ở miền Bắc, 2 địa phương có giá heo hơi cao nhất là Hà Nội và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng, còn 62.000 đồng/kg. Trong khi đó, Hải Phòng, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Sơn La từ mức 62.000 đồng/kg giảm thêm 1.000 đồng còn 61.000 đồng/kg, bằng với Ninh Bình, Lào Cai. Các địa phương còn lại giữ giá 62.000 đồng/kg.



Thị trường tiêu thụ trầm lắng khiến giá heo hơi tiếp tục giảm trên diện rộng ẢNH: CHÍ NHÂN

Thị trường miền Trung hôm nay ghi nhận giá heo hơi ở một số địa phương tiếp tục giảm. Cụ thể, mức giảm 1.000 đồng ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai xuống 60.000 đồng/kg, bằng với Khánh Hòa, Lâm Đồng và Đắk Lắk - thấp nhất khu vực. Các tỉnh phía bắc miền Trung gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn giữ được giá cao nhất khu vực với 62.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Nam ghi nhận một sự thay đổi tại TP.Cần Thơ khi giảm 1.000 đồng còn 60.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá phổ biến ở nhiều địa phương trong khu vực. Trong khi đó, Vĩnh Long giảm thêm 1.000 đồng xuống 59.000 đồng, ngang với An Giang và Đồng Tháp. Tây Ninh duy trì giá 61.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Thời gian gần đây liên tục xuất hiện các thông tin bất lợi, đặc biệt là phát hiện chất cấm trong chăn nuôi khiến sức tiêu thụ thịt đã chậm lại thêm trầm lắng. Điều này khiến giá bán ở TP.HCM tiếp tục giảm. Giá heo mảnh qua 2 chợ đầu mối dao động từ 71.000 - 75.000 đồng/kg. Giá thịt lẻ phổ biến giảm nhẹ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg như: nạc vai 164.000 đồng/kg, ba rọi 190.000 đồng/kg, chân giò rút xương 175.000 đồng/kg, nạc đùi 160.000 đồng/kg, nạc dăm 198.000 đồng/kg