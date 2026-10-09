Giá heo 'vạ lây' vì thịt bẩn

Người tiêu dùng bất an

Đứng tần ngần trước quầy thịt heo ở chợ, ông Trần Tâm Hoàng (55 tuổi, ngụ P.Xóm Chiếu, TP.HCM) suy nghĩ một lúc rồi quay đi. Trò chuyện với PV Thanh Niên, ông Hoàng cho biết ông thường xuyên mua ở quầy thịt này, nhưng hiện đang có nhiều thông tin về thịt heo dùng chất tạo nạc bị cấm, khiến ông lo lắng và hạn chế sử dụng.

Gần đó, bà N.H (50 tuổi) cũng chia sẻ: "Cá nhân tôi vẫn ủng hộ sản phẩm, nông sản trong nước, nhưng trước thông tin hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm được đưa ra thị trường, tôi cũng như nhiều người tiêu dùng khác đang lo không biết miếng thịt mình mua có thực sự an toàn hay không. Chắc chắn tôi không đánh đồng tất cả đều làm ăn bất chính, nhưng trong lúc này tôi đành hạn chế sử dụng thịt heo và có thể thay thế bằng thịt ngoại nhập".

Người tiêu dùng chuyển sang dùng thịt mát được kiểm soát chất lượng ẢNH: Q.T

Chị Đoàn Thủy (P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) lâu nay thường dùng thịt heo mua tại siêu thị có thương hiệu và xuất xứ rõ ràng. "Gần đây có thông tin về thịt heo dùng chất cấm với số lượng rất lớn đã đưa ra thị trường khiến tôi khá lo lắng. Nhưng tôi tự trấn an rằng mình mua thịt của hệ thống siêu thị có kiểm soát, không phải thịt trôi nổi nên cũng yên tâm. Việc phát hiện một đường dây vi phạm không có nghĩa là toàn bộ thị trường thịt heo đều không an toàn, nhưng bây giờ người tiêu dùng chỉ có thể đặt niềm tin vào những đơn vị sản xuất có thương hiệu chứ không thể tự kiểm tra được", chị Thủy chia sẻ.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin về vụ việc 10.000 tấn thịt heo bẩn, thị trường thịt heo hơi vốn đang trong xu hướng giảm đã tiếp tục rơi mạnh. Tính đến ngày 8.10, thị trường heo hơi miền Bắc giao dịch phổ biến quanh mức giá 53.000 đồng/kg. Thị trường miền Trung giảm tại Thanh Hóa, Gia Lai và Đắk Lắk về 52.000 đồng/kg; Nghệ An và Hà Tĩnh giảm về 51.000 đồng/kg. Thị trường miền Nam cùng chiều giảm, tại Cần Thơ và Vĩnh Long giảm về cùng mức giá 52.000 đồng/kg. Tính chung cả nước, giá heo hơi chỉ còn nhỉnh hơn mức 50.000 đồng/kg một chút.

Trong khi thịt heo trong nước đang gặp bất lợi thì nguồn thịt heo ngoại nhập vẫn tăng mạnh. Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, trong 8 tháng năm 2026, VN nhập khẩu 658.700 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, với tổng giá trị 1,91 tỉ USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng nhập khẩu tăng 5,6%, trong khi kim ngạch tăng tới 26,3%. Đáng chú ý, trong 8 tháng năm 2026, VN đã nhập khẩu 124.100 tấn thịt heo tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh, trị giá 212,64 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng thịt heo nhập khẩu tăng 18,8%, nhưng giá trị giảm 23,8%. Giá nhập khẩu bình quân thịt heo trong 8 tháng chỉ khoảng 1.712 USD/tấn, giảm 35,9% so với cùng kỳ năm trước.

Người chăn nuôi chân chính bị ảnh hưởng

Ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y TPHCM, nhìn nhận tình trạng người chăn nuôi hoặc thương lái sử dụng chất cấm không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng mà còn làm tổn hại uy tín của những cơ sở, trang trại chăn nuôi có thương hiệu, sản phẩm chất lượng đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của người chăn nuôi nói chung.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết: Trong sản xuất trồng trọt hay chăn nuôi, đều có những thuốc đặc trị được sử dụng, vấn đề là liều lượng như thế nào và thời gian cách ly theo đúng quy định. Còn những vụ việc cố tình sử dụng chất tạo nạc bị cấm trên thịt heo để tăng trọng cần thiết phải được xử lý nghiêm theo đúng quy định. "Những vụ như thế này chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh" trong khi thực tế hiện nay nhiều doanh nghiệp lớn đã nỗ lực kiểm soát các chuỗi trong quy trình chăn nuôi từ trang trại đến bàn ăn và có rất nhiều chương trình như "quét mã QR", "tích xanh trách nhiệm"... Từ góc độ ngành chăn nuôi, cũng cần bảo vệ những người đang đầu tư nghiêm túc để sản xuất thực phẩm an toàn", ông Nguyễn Trí Công nhấn mạnh.

Nhập khẩu thịt đang tăng mạnh về số lượng ẢNH: Q.T

Ông N.V. L, một chủ trại heo tại xã Bàu Bàng (TPHCM), than thở: Tình hình chăn nuôi heo càng lúc càng khó khăn, từ giá thịt heo giảm, đến dịch bệnh, chi phí đầu vào tăng cao và đầu ra phụ thuộc thương lái. Bây giờ lại có thêm những thông tin tiêu cực như thế này thì người tiêu dùng giảm mua, càng khiến người chăn nuôi, nhất là các hộ nhỏ lẻ, khó bám trụ với nghề. Đại diện một công ty chăn nuôi tại Đồng Nai nói: "Những công ty chăn nuôi nghiêm túc phải đầu tư chuồng trại, con giống, thức ăn, vắc xin, phòng dịch, xử lý chất thải và kiểm soát nhiều khâu khác. Nhưng những thông tin tiêu cực xuất hiện trên thị trường khiến niềm tin của người tiêu dùng rất dễ bị ảnh hưởng. Đương nhiên sau những vụ việc như vậy thì một bộ phận người dân có thể chuyển sang mua thịt của các thương hiệu lớn, thịt có truy xuất nguồn gốc nhưng cũng có một số người phản ứng mạnh hơn bằng cách giảm sử dụng, bằng chứng là giá thịt heo đang giảm nhanh hơn. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng sau những vụ việc như thế này có thể là cơ hội để thị trường thay đổi theo hướng minh bạch hơn. Khi người tiêu dùng chuyển sang ưu tiên sản phẩm minh bạch, có truy xuất nguồn gốc và được kiểm soát tốt, đây có thể trở thành động lực để ngành chăn nuôi nâng cấp, người chăn nuôi chân chính có thể chứng minh chất lượng sản phẩm của mình".

Theo lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và thú y TP.HCM, để mua thịt heo an toàn, người dân cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, từ những cơ sở kinh doanh có uy tín, được bày bán ở nơi đảm bảo vệ sinh, đã qua kiểm dịch của cơ quan thú y, còn hạn sử dụng; không sử dụng những sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Ông Nguyễn Trí Công cũng trấn an người tiêu dùng không nên hoang mang, có thể mua thịt sạch, an toàn có thương hiệu của những doanh nghiệp lớn, làm ăn nghiêm túc tại các hệ thống siêu thị vì họ có quy trình kiểm soát và chịu trách nhiệm nếu sản phẩm gặp vấn đề về chất lượng.