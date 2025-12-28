Giá heo gần tết tăng mạnh

Giá heo hơi tăng từng ngày

Dịp lễ Noel và tết dương lịch là thời điểm hàng quán khắp nơi lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp những buổi họp mặt gia đình, bạn bè, tiệc tất niên công ty... Bên cạnh đó, nhiều cơ sở sản xuất bắt đầu đẩy mạnh chế biến hàng hóa chuẩn bị nguồn cung hàng tết khiến nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng. Vì thế, giá thịt heo đang tăng từng ngày.

Ngày 26.12, Công ty H.H, một đơn vị phân phối lẻ thịt heo, đã tăng giá bán sản phẩm từ 3.000 - 6.000 đồng/kg tùy loại. Các mặt hàng tăng giá mạnh là sườn non và nạc dăm tăng 5.700 đồng, lên tương ứng là 168.600 và 160.000 đồng/kg. Nạc vai và nạc đùi tăng 3.000 đồng lên 113.000 và 123.000 đồng/kg. Mỡ heo cũng tăng thêm 2.500 đồng lên 77.000 đồng/kg… Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại các chợ truyền thống, giá thịt cũng "nhảy múa" theo đà tăng của giá heo hơi.

Nhu cầu thịt tăng cao trong giai đoạn từ nay đến Tết Nguyên đán ẢNH: YẾN NHI

Nguyên nhân của tình trạng này là do trong khoảng 1 tháng qua, giá heo hơi cả nước tăng liên tục với mức tăng bình quân trên 15.000 đồng/kg. Ở miền Nam, nơi nguồn cung ổn định, giá heo hơi cũng tăng lên mức 64.000 - 65.000 đồng/kg. Đây là khu vực tăng giá chậm nhất cả nước trong thời gian qua. Còn tại miền Bắc, mức giá phổ biến quanh mốc 70.000 đồng/kg heo hơi, trong khi chỉ mới tháng trước, giá heo hơi phổ biến chỉ từ 48.000 - 50.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, xác nhận trong tháng 12, giá heo hơi tăng từng ngày và là đợt tăng nhanh hiếm thấy trong vài năm gần đây. Nguyên nhân là do nguồn cung thiếu hụt cục bộ vì mưa lũ bất thường và dịch bệnh. Đợt tăng giá bắt đầu từ các tỉnh phía bắc nay mở rộng khắp cả nước. Thêm vào đó, một giai đoạn dài từ khoảng tháng 3 giá heo hơi bắt đầu giảm mạnh khiến người nuôi không dám tái đàn, ảnh hưởng đến nguồn cung cuối năm. "Mức giá hiện tại tuy có cao nhưng không phải bất thường, đặc biệt nếu so với cùng kỳ một vài năm gần đây giá phổ biến từ 80.000 - 100.000 đồng/kg", ông Đoán nhận định.

Theo Cục Chăn nuôi và thú y (Bộ NN-MT), chăn nuôi heo đang dần phục hồi sau ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi; tuy nhiên tốc độ phục hồi còn chậm do ảnh hưởng của bão, lũ lụt và tâm lý thận trọng trong việc tái đàn. Ước tính tổng đàn heo cả nước tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Dù bị ảnh hưởng bởi thiên tai và dịch bệnh nhưng tổng sản lượng thịt ước đạt khoảng 5 triệu tấn, đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cuối năm và Tết Nguyên đán.

Là thực phẩm thiết yếu nên giá heo tăng từng ngày khi chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán khiến nhiều người lo ngại, không biết cận tết giá sẽ lên đến đâu. Thực tế ở thời điểm hiện tại, nhiều bà nội trợ đã e dè khi không chỉ thịt heo mà giá nhiều loại hàng hóa thiết yếu cũng đang tăng lên trông thấy.

Dự báo giá heo hơi tiếp tục duy trì mức cao trong thời gian tới ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Sẽ không tăng đột biến, TP.HCM đẩy mạnh bình ổn giá

Liên quan đến lo lắng của người tiêu dùng về xu hướng tăng giá heo hơi hiện nay, Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai thừa nhận: Hiện tại giá heo hơi ở VN đang cao hơn các nước lân cận trung bình khoảng 10.000 đồng/kg hay cao hơn Trung Quốc đến 20.000 đồng/kg. Tuy nhiên, ngoài nguồn cung nội địa thì thời gian qua thịt nhập khẩu cũng đóng vai trò quan trọng trên thị trường. Trong giai đoạn này, thịt nhập sẽ giúp hạ nhiệt giá heo hơi nên dự báo trong thời gian tới, giá heo hơi vẫn duy trì mức khá tốt đủ để khuyến khích người chăn nuôi tái đàn, nhưng không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến như những năm trước.

Có chung nhận định, một số chuyên gia và doanh nghiệp chăn nuôi lớn cho biết, cuối năm và đầu năm mới luôn là giai đoạn tiêu thụ thịt cao nhất trong năm. Các doanh nghiệp thường chuẩn bị một lượng hàng rất lớn cho giai đoạn này. Hiện tại, giá đang có xu hướng tăng nên nhiều doanh nghiệp chưa "bung" hàng mà tiếp tục neo để chờ giá tốt hơn cũng như đảm bảo nguồn cung và kế hoạch sản xuất phục vụ những ngày cận tết. Trong khi đó, khả năng heo nhập lậu gia tăng là không nhiều vì thời gian gần đây cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát các tuyến biên giới để ngăn ngừa dịch bệnh. Dự báo, giá heo hơi có một vài đợt tăng giảm nhẹ quanh mốc 70.000 đồng/kg kéo dài đến những tháng đầu năm 2026. Đây cũng là mức giá lý tưởng để người chăn nuôi yên tâm tái đàn sau một năm đầy biến động.

Theo Hiệp hội Chăn nuôi VN, bên cạnh việc tái đàn để phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa, ngành chăn nuôi cần phải đổi mới sản xuất và hạ giá thành chăn nuôi để cạnh tranh với thịt nhập khẩu. Trong 11 tháng qua, lượng thịt nhập các loại đạt tới 1,8 tỉ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Giá thịt nhập trung bình chỉ có 40.000 - 45.000 đồng/kg, thấp hơn từ 20 - 30% so với các sản phẩm nội địa cùng loại. Trong khi đó, Bộ NN-MT triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn cung thịt trong giai đoạn tới bằng việc tăng cường kiểm soát dịch bệnh, nhất là dịch tả heo châu Phi; khuyến khích các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp lớn tái đàn để đảm bảo nguồn cung ổn định. Bên cạnh đó, các đơn vị nhập khẩu thịt cũng được yêu cầu chủ động kế hoạch cung ứng, bảo đảm thị trường không thiếu hàng trong giai đoạn cao điểm.

Tại TP.HCM, thị trường tiêu thụ lớn nhất cả nước, Sở Công thương đã xây dựng kế hoạch bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu. Tổng giá trị hàng hóa doanh nghiệp chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ là trên 26.000 tỉ đồng, trong đó hơn 9.000 tỉ đồng chuẩn bị hàng hóa bình ổn thị trường. Nguồn hàng bình ổn thị trường bảo đảm chiếm từ 23 - 42% nhu cầu thị trường tháng tết nhằm góp phần kiềm chế lạm phát trên địa bàn. Các doanh nghiệp cũng thực hiện giảm giá sâu trong những ngày cận tết đối với các mặt hàng thiết yếu như thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm... TP.HCM tiếp tục duy trì mục tiêu bảo đảm đủ hàng thiết yếu với giá cả hợp lý.