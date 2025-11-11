Gia Lai an táng 18 liệt sĩ

Chiều 11.11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã tiến hành làm lễ truy điệu, an táng 18 liệt sĩ với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Trung ương, địa phương và đông đảo người dân.

Trước đó, từ nhiều nguồn thông tin, Đội K52 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã tiến hành tìm kiếm tại 6 địa điểm có thông tin ở làng Gà và thôn Ninh Phúc. Lực lượng tìm kiếm đã huy động 636 ngày công, đào 3.740 m hào và khoảng 1.872 m3 đất đá.

Trong thời gian từ 6.10 - 20.10, tổng cộng đã tìm thấy 18 hài cốt liệt sĩ tại khu vườn của gia đình ông Ksor Tân (ở làng Gà) với nhiều di vật chôn cùng. Từ những căn cứ có được, bước đầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai nhận định đây là các liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, hy sinh khoảng thời gian từ năm 1960 đến năm 1972. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã bàn giao mẫu sinh phẩm gồm 77 răng hàm lớn, 5 răng hàm bé và 1 đoạn xương đùi 4,5 cm cho Viện Pháp y Quân đội, Cục Quân y tổ chức giám định.

Đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng ẢNH: TRẦN HIẾU

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai, chỉ đạo: "Xã Ia Boòng cần tiếp tục chủ động rà soát, thu thập thêm thông tin về các khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Khi có thông tin mới, kịp thời liên hệ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai để phối hợp triển khai tìm kiếm".

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn (đứng giữa) thắp nhang tiễn đưa các liệt sĩ ẢNH: TRẦN HIẾU

Các liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông (Gia Lai). Trong điếu văn tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: "Các anh đã sống một thanh xuân ý nghĩa, chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Máu của các anh đã hòa vào dòng đất đỏ bazan, để hôm nay nhân dân được ấm no, hạnh phúc, đất nước được yên bình. Các liệt sĩ đã ra đi nhưng chí khí lẫm liệt của các liệt sĩ luôn được ghi lòng tạc dạ vào con người, non sông đất nước Việt Nam và là tấm gương để chúng tôi mãi mãi noi theo. Vĩnh biệt các liệt sĩ, những người con thân yêu của Tổ quốc đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Mong các liệt sĩ yên giấc ngàn thu trong lòng đất mẹ Gia Lai anh hùng".