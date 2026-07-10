Gia Lai công bố trúng tuyển lớp 10 tạm thời, khi nào xác nhận nhập học?

Ngày 10.7, các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt công bố danh sách trúng tuyển lớp 10 tạm thời năm học 2026 - 2027 trên cổng thông tin điện tử hoặc fanpage chính thức của nhà trường.

Gia Lai đã công bố danh sách trúng tuyển lớp 10 tạm thời năm học 2026 - 2027 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước đó, ngày 9.7, Sở GD-ĐT Gia Lai ban hành văn bản thông báo kết quả trúng tuyển lớp 10 tạm thời vào các trường THPT công lập năm học 2026 - 2027.

Theo văn bản, Sở GD-ĐT gửi kèm danh sách thí sinh trúng tuyển tạm thời (trước phúc khảo) theo từng trường để các đơn vị triển khai các nội dung liên quan.

Cụ thể, các trường có trách nhiệm công khai danh sách thí sinh trúng tuyển tạm thời theo quy định; đồng thời hướng dẫn thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp sau khi Sở GD-ĐT công bố kết quả phúc khảo. Nhà trường cũng có trách nhiệm hỗ trợ học sinh thực hiện việc xác nhận nhập học khi có yêu cầu.

Theo thông báo, thời gian xác nhận nhập học diễn ra từ 7 giờ ngày 15.7 đến 23 giờ 59 ngày 18.7.2026.

Sau thời hạn trên, học sinh không thực hiện xác nhận nhập học sẽ được xem là từ chối nhập học. Sở GD-ĐT sẽ tiến hành xét tuyển bổ sung theo quy định.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027, tỉnh Gia Lai có 23.180 thí sinh đăng ký dự thi ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đối với các trường hợp từ chối nhập học, Sở GD-ĐT Gia Lai đề nghị các trường hướng dẫn cha mẹ hoặc người giám hộ làm đơn đề nghị hoặc bản cam kết không xác nhận nhập học. Nhà trường tổng hợp danh sách, gửi kèm các đơn và bản cam kết về Sở GD-ĐT Gia Lai trong ngày 19.7.2026.

Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 các trường chuyên tại Gia Lai

Theo danh sách trúng tuyển lớp 10 tạm thời do các trường công bố, Trường THPT Quốc học Quy Nhơn có 630 thí sinh trúng tuyển, trong đó 9 thí sinh được tuyển thẳng. Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có 346 thí sinh trúng tuyển; Trường THPT chuyên Hùng Vương có 447 thí sinh; Trường THPT Trưng Vương có 632 thí sinh, gồm 2 thí sinh được tuyển thẳng...

Đến nay, 3 trường THPT chuyên tại Gia Lai cũng đã công bố điểm chuẩn tuyển lớp 10. Trong đó, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có điểm chuẩn cao nhất ở môn toán với 40,5 điểm, thấp nhất ở môn địa lý 26 điểm.

Trường THPT chuyên Chu Văn An có điểm chuẩn cao nhất ở môn tiếng Anh với 34,25 điểm, thấp nhất ở môn địa lý 24,75 điểm.

Trường THPT chuyên Hùng Vương có điểm chuẩn cao nhất ở môn tiếng Anh với 37,25 điểm và thấp nhất ở môn tin học 26,5 điểm.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 tại Gia Lai có 23.180 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh bố trí 45 hội đồng coi thi với 48 điểm thi, 999 phòng thi và huy động 2.382 giám thị làm nhiệm vụ coi thi.