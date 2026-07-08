Gia Lai dẫn đầu diện tích sắn, thu ngân sách hơn 16.200 tỉ đồng

Ngày 8.7, Thống kê tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026.

Theo báo cáo, GRDP của tỉnh (theo giá so sánh năm 2020) ước tăng 8,21% so với cùng kỳ năm 2025, xếp thứ 4/6 tỉnh khu vực Nam Trung bộ và đứng thứ 22/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tính đến ngày 24.6, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 16.271 tỉ đồng.

Thống kê tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Đoàn Ngọc Có, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết trong 6 tháng đầu năm, Gia Lai đã chuyển đổi khoảng 5.000 ha cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn. Ở vụ đông xuân, toàn tỉnh gieo sạ hơn 73.600 ha lúa, sản lượng ước đạt khoảng 512.700 tấn.

Đáng chú ý, Gia Lai hiện có khoảng 87.000 ha sắn, lớn nhất cả nước; hơn 10.000 ha chuối, đứng thứ 2 cả nước; hơn 9.500 ha sầu riêng, thuộc nhóm địa phương có diện tích lớn nhất cả nước. Bên cạnh trồng trọt, chăn nuôi cũng duy trì quy mô lớn với tổng đàn bò hơn 789.000 con, đàn lợn trên 1,7 triệu con và đàn gia cầm khoảng 18 triệu con.

Với khoảng 87.000 ha, Gia Lai là địa phương có diện tích trồng sắn lớn nhất cả nước ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, toàn tỉnh Gia Lai đã trồng mới hơn 5.200 ha rừng trong 6 tháng đầu năm. Cùng thời gian này, lực lượng chức năng phát hiện 153 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp và đã xử lý 83 vụ. Riêng hành vi phá rừng xảy ra 37 vụ, gây thiệt hại khoảng 22,7 ha rừng.

Đối với công tác bảo vệ môi trường, các cơ quan chức năng phát hiện 183 vụ vi phạm pháp luật về môi trường trong 6 tháng đầu năm 2026. Đến nay, 102 vụ đã được xử lý, với tổng số tiền xử phạt hơn 3,1 tỉ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Gia Lai tăng 9,52%, trong khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 108.100 tỉ đồng. Toàn tỉnh thu hút gần 35.938 tỉ đồng vốn đầu tư toàn xã hội, vốn FDI thực hiện đạt khoảng 632,7 tỉ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,146 tỉ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Trong thời gian này có 1.971 doanh nghiệp thành lập mới, song cũng có 965 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 308 doanh nghiệp giải thể.



