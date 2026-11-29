Chiều 29.11, xã Ia Tul tổ chức lễ khánh thành dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai, hoàn thành việc di dời 207 hộ dân buôn Jứ đến khu tái định cư buôn Tơ Khế.

Trước đó, trong trận lũ lịch sử năm 2009 và đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 13 năm 2025, nhà cửa, tài sản và hoa màu của người dân buôn Jứ bị thiệt hại. Trước nguy cơ thiên tai tiếp tục đe dọa cuộc sống, năm 2025, tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai dự án tái định cư, đưa các hộ dân đến nơi ở an toàn hơn.

207 hộ dân buôn Jứ đã được tái định cư ở buôn Tơ Khế ẢNH: TRẦN HIẾU

Khu tái định cư buôn Tơ Khế có diện tích 21,9 ha, tổng vốn đầu tư hơn 310 tỉ đồng. Công trình được đầu tư đồng bộ các hạng mục thiết yếu như đường giao thông, hệ thống điện, nước, nhà văn hóa và trường mầm non.

Điểm đặc biệt của khu dân cư mới là được xây dựng theo không gian một ngôi làng truyền thống của đồng bào Jrai. Toàn bộ nhà ở tại đây là nhà sàn gỗ truyền thống, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vừa góp phần gìn giữ kiến trúc và bản sắc văn hóa cộng đồng. Những tuyến đường rộng rãi, các ngôi nhà sàn khang trang tạo nên diện mạo mới cho buôn làng.

Những ngôi nhà sàn khu tái định cư tạo nên cảnh quan rất đẹp ẢNH: TRẦN HIẾU

Trong quá trình triển khai dự án, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân di dời. Đội Chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn khu vực số 7 - Ayun Pa vận chuyển nước sạch phục vụ bà con trong thời gian chờ hoàn thiện hạ tầng. Công ty CP Nông nghiệp AgriS Gia Lai cũng trao tặng 500 cây giáng hương.

Sau khi người dân ổn định nơi ở, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tổ chức sản xuất, đào tạo nghề và phát triển các mô hình sinh kế phù hợp. Địa phương cũng định hướng khai thác lợi thế kiến trúc nhà sàn để phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa Jrai.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao tặng buôn Tơ Khế một bộ cồng chiêng, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai.