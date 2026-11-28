Mong sớm di dời

Ở xóm Bến Đò, con đường dẫn vào khu dân cư nhỏ hẹp, chỉ đủ cho 2 xe máy tránh nhau. Tuyến đường được người dân góp công, góp của đổ bê tông nhưng mỗi khi mưa lớn, nước vẫn ngập, gây khó khăn cho việc đi lại. Hai bên đường, phần lớn nhà cửa được xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp, tường nứt nẻ, mái tôn hư hỏng. Thậm chí, có những căn nhà được quây tạm bằng những tấm tôn đã gỉ sét, chắp vá qua năm tháng.

Căn nhà của ông Châu Văn Minh xuống cấp nhưng không thể cải tạo kiên cố Ảnh: Đức Nhật

Ông Châu Văn Minh (65 tuổi) đến xóm Bến Đò sinh sống từ năm 1979. Từ khi khu vực được đưa vào quy hoạch năm 2014, việc xây dựng, sửa chữa nhà cửa của gia đình ông gặp nhiều hạn chế. Qua thời gian, căn nhà xuống cấp nhưng không thể cải tạo kiên cố, trong khi mỗi mùa mưa, nước sông Hà Thanh dâng cao lại gây ngập, ảnh hưởng đến sinh hoạt.

"Mùa mưa năm nào cũng vậy, nước ngập nhà cửa, đồ đạc trong nhà hư hết. Cả nhà cứ thức đến chừng nào nước rút, dọn dẹp xong mới được đi ngủ", ông Minh nói.

Không riêng gia đình ông Minh, nhiều hộ dân tại đây cũng sống trong những căn nhà xuống cấp. Việc sửa chữa phải chờ cơ quan chức năng kiểm tra, chấp thuận khiến người dân khó chủ động gia cố nhà cửa, nhất là trước mùa mưa bão.

Ông Châu Văn Minh đến xóm Bến Đò bên sông Hà Thanh sinh sống từ năm 1979 Ảnh: Đức Nhật

Gia đình ông Hồ Sỹ Như (66 tuổi) có 7 nhân khẩu, đang sống trong căn nhà xây dựng từ năm 2004 tại xóm Bến Đò. Mỗi khi lụt lội, gia đình ông phải kê đồ đạc lên cao, có lúc sang ở tạm nhà người thân, chờ nước rút mới trở về dọn dẹp. Theo ông Như, nhà cửa ngày càng xuống cấp nhưng việc sửa chữa, xây dựng gặp nhiều hạn chế, khiến gia đình thêm lo lắng mỗi khi mùa mưa đến.

Người dân mong chính quyền sớm công bố phương án di dời, tái định cư cùng chính sách bồi thường, hỗ trợ cụ thể. Trong thời gian chờ triển khai, họ cũng mong được tạo điều kiện sửa chữa nhà cửa để bảo đảm an toàn.

Xóm Bến Đò nằm ven sông Hà Thanh nên thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa lũ Ảnh: Đức Nhật

Bên cạnh nơi ở, sinh kế cũng là vấn đề cần tính đến khi di dời. Phần lớn người dân gắn bó với nghề biển, vì vậy nếu chuyển đến khu tái định cư xa nơi đánh bắt, việc đi lại và duy trì công việc có thể phát sinh nhiều khó khăn. Người dân mong phương án bố trí nơi ở mới đi kèm chính sách hỗ trợ phù hợp để ổn định cuộc sống lâu dài.

Lên phương án di dời 300 hộ dân

Theo Ban Quản lý P.Quy Nhơn, khu vực xóm Bến Đò, xóm Đăng hiện có hơn 300 hộ gia đình sinh sống. Hiện 2 xóm nằm trong vùng quy hoạch Khu đô thị - thương mại bắc sông Hà Thanh.

Theo Ban Quản lý P.Quy Nhơn, từ nhiều năm trước, người dân từ nhiều nơi đến sinh sống, xây dựng nhà ở ven sông Hà Thanh. Đây là khu vực trũng thấp, thường xuyên xảy ra ngập lụt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão. Chính quyền đã tính toán phương án di dời người dân đến nơi ở mới an toàn hơn, đồng thời đưa khu vực vào quy hoạch nhằm thu hút đầu tư phát triển đô thị, thương mại.

Những căn nhà tạm bợ của người dân ở xóm Bến Đò Ảnh: Đức Nhật

Ông Phan Khắc Duy, Giám đốc Ban Quản lý P.Quy Nhơn, cho hay quy hoạch Khu đô thị - thương mại bắc sông Hà Thanh đã có từ nhiều năm nay nhưng chưa thể triển khai do nguồn lực và ngân sách tỉnh còn hạn hẹp.

Trước nhu cầu cấp thiết về phòng, chống thiên tai, UBND tỉnh Gia Lai đã có chủ trương ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời số hộ dân này ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đối với khu vực này, tỉnh đã giao chính quyền địa phương và Ban Quản lý P.Quy Nhơn thực hiện công tác đo đạc, bồi thường, giải phóng mặt bằng; qua đó tiến hành di dời người dân đến nơi ở mới nhằm ổn định đời sống. "Các cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát, đo đạc chi tiết và xây dựng các phương án hỗ trợ phù hợp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện di dời trong thời gian tới, bảo đảm an toàn cho người dân", ông Duy nói.