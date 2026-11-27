Ô TÔ CHẬT VẬT

Những ngày cuối tháng 11, trên QL40B đoạn qua xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi), khi lưu thông đến Km168+900, nhiều tài xế phải giảm tốc độ, dò dẫm từng chút để vượt qua đoạn đường sụt lún, biến dạng nghiêm trọng.

Xe ô tô qua đoạn Km168+900 trên tuyến QL40B rất khó khăn Ảnh: HẢI PHONG

Tại hiện trường, nền đường sụt xuống, tạo thành đoạn cong, thấp khoảng 1 m so với mặt đường cũ, chiều dài đoạn sụt khoảng 40 m. Phần đường hư hỏng đã được đổ đá dăm để khắc phục tạm thời, nhưng địa hình chênh lệch, độ dốc lớn khiến việc lưu thông qua đây vẫn gặp nhiều khó khăn. Những chiếc ô tô con phải di chuyển chậm, nhiều đoạn gầm xe cạ sát mặt đường. Xe tải chở hàng hóa nặng càng khó khăn hơn, tài xế phải nhích từng chút để vượt qua điểm sụt lún. Xe máy có thể lưu thông thuận lợi hơn nhưng người điều khiển vẫn phải chú ý quan sát, tránh những vị trí mặt đường không bằng phẳng.

Tình trạng sụt lún tại Km168+900 xuất hiện sau đợt mưa lớn hồi tháng 8.2025. Dù đã được khắc phục bước đầu, tình trạng nền đất tại đây vẫn chưa ổn định, khiến nguy cơ sạt trượt tiếp tục hiện hữu. Anh A Đức (ở xã Măng Ri), người thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này, cho biết khoảng 3 tháng trở lại đây tình trạng sụt lún diễn biến nghiêm trọng hơn, gây bất an lớn cho người đi đường. "Khoảng 3 tháng nay, mặt đường bị sụt lún, khi đi ngang qua vị trí này tôi rất lo. Hiện tại, xe lớn qua lại rất khó khăn. Rất mong các ngành chức năng sớm làm con đường mới để người dân đi lại dễ dàng hơn", anh A Đức nói.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường, khu vực sụt lún có dấu hiệu nền đất tiếp tục dịch chuyển. Taluy và nền đất xuất hiện nhiều dấu hiệu trượt xuống, cho thấy tình trạng hư hỏng không đơn thuần là biến dạng mặt đường mà còn liên quan đến sự mất ổn định của nền đất bên dưới. Đây được xác định là vị trí có cung trượt lớn, diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài, nền đất yếu có thể bị ảnh hưởng, khiến tình trạng sụt lún, sạt trượt diễn biến khó lường.

Không chỉ riêng Km168+900, dọc QL40B còn xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng khác. Mặt đường có ổ gà, ổ voi; đất đá từ taluy đồi sạt xuống đường chưa được xử lý triệt để. Một số đoạn dù đã khắc phục nhưng vẫn có dấu hiệu sụt đất, khiến mặt đường bị khoét hàm ếch, nguy cơ nứt gãy tiếp tục gia tăng.

Bờ taluy gần vị trí nền đường sụt lún đã sạt lở nặng Ảnh: HẢI PHONG

QL40B đoạn qua xã Tu Mơ Rông kết nối địa phương với các xã Kon Đào, Măng Ri, giữ vai trò quan trọng trong giao thương, đi lại và phát triển kinh tế khu vực. Vì vậy, nếu điểm sụt lún tại Km168+900 tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ ách tắc giao thông và ảnh hưởng việc vận chuyển hàng hóa, sinh hoạt của người dân là rất lớn.

C HỜ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CĂN CƠ

Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, cho biết chính quyền địa phương đã báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về tình hình sụt lún, sạt lở tuyến QL40B để có hướng xử lý. Theo ông Huy, QL40B thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng. Đến nay, cơ quan này đã tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình hư hỏng trên tuyến, trong đó có vị trí sụt lún nghiêm trọng tại Km168+900. Trước nguy cơ mất an toàn giao thông, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Công ty TNHH quản lý sửa chữa và xây dựng Đăk Bình cắm biển cảnh báo nguy hiểm, đồng thời đổ đá dăm, bồi đắp nền đường tại khu vực sụt lún nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông tạm thời.

Ngày 25.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Mai Văn Hà, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết QL40B đoạn qua xã Tu Mơ Rông bị sụt lún với quy mô lớn. Do tình trạng hư hỏng phức tạp, trước mắt Sở chỉ đạo đổ cấp phối đá dăm để đảm bảo người dân và phương tiện có thể qua lại. "Sở Xây dựng sẽ thuê đơn vị tư vấn thiết kế đánh giá toàn diện lại điểm sạt lở, sụt lún này. Sau khi có kết quả đánh giá mới tính đến phương án xử lý để tránh tình trạng làm xong lại hư hỏng. Dự kiến qua năm 2027, Sở sẽ sửa chữa, khắc phục tình trạng hư hỏng tuyến QL40B", ông Hà nói.

Trong khi chờ phương án xử lý lâu dài, người dân địa phương vẫn thấp thỏm mỗi khi đi qua đoạn đường này, nhất là khi mưa lớn, nguy cơ sụt lún, sạt lở có thể tiếp tục xảy ra.