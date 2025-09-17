Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gia Lai: Phát hiện gần 100 thùng nguyên liệu làm lạp xưởng bốc mùi hôi thối

Đức Nhật
Đức Nhật
17/09/2025 17:08 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai kiểm tra đột xuất, phát hiện gần 100 thùng da heo, mỡ heo bốc mùi hôi thối tại cơ sở lạp xưởng.

Ngày 17.9, một lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai xác nhận đơn vị vừa kiểm tra đột xuất một cơ sở sản xuất lạp xưởng và phát hiện nhiều thùng chứa da, mỡ heo bốc mùi hôi thối.

- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện gần 100 thùng da heo, mỡ heo bốc mùi hôi thối tại cơ sở lạp xưởng

ẢNH: TRIỆU THANH

Theo đó, cùng ngày, Đội QLTT số 3 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất lạp xưởng Gia Quý (ở đường Trần Hưng Đạo, P.Quy Nhơn).

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở có hệ thống dây chuyền máy móc, kho lạnh phục vụ sản xuất và đóng gói lạp xưởng. Tuy nhiên, tại tầng 4 và 5 của cơ sở này, lực lượng chức năng phát hiện gần 100 thùng nhựa (loại 200 lít) chứa da heo, mỡ heo trong tình trạng bốc mùi hôi thối.

- Ảnh 2.

Thùng chứa da heo đã chuyển màu, bốc mùi hôi thối

ẢNH: TRIỆU THANH

Ngoài ra, trong kho phụ gia thực phẩm, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều sản phẩm đã quá hạn sử dụng. Đoàn đã yêu cầu chủ cơ sở xuất trình giấy tờ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện sản xuất cũng như tính hợp pháp của số phụ gia.

Cơ quan chức năng đang phân loại, kiểm đếm toàn bộ nguyên liệu, phụ gia và thành phẩm tại cơ sở để làm rõ vi phạm, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Thu gom xác heo chết bốc mùi hôi thối, chính quyền gửi thư xin lỗi người dân

Thu gom xác heo chết bốc mùi hôi thối, chính quyền gửi thư xin lỗi người dân

Trong quá trình thu gom, xử lý xác heo chết phát sinh mùi hôi thối, Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp (Gia Lai) đã viết thư xin lỗi người dân bị ảnh hưởng.

Khám phá thêm chủ đề

bốc mùi hôi thối quá hạn sử dụng Lạp xưởng Vi Phạm Gia Lai thực phẩm bẩn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận