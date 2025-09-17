Gia Lai: Phát hiện gần 100 thùng nguyên liệu làm lạp xưởng bốc mùi hôi thối

Ngày 17.9, một lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai xác nhận đơn vị vừa kiểm tra đột xuất một cơ sở sản xuất lạp xưởng và phát hiện nhiều thùng chứa da, mỡ heo bốc mùi hôi thối.

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện gần 100 thùng da heo, mỡ heo bốc mùi hôi thối tại cơ sở lạp xưởng ẢNH: TRIỆU THANH

Theo đó, cùng ngày, Đội QLTT số 3 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất lạp xưởng Gia Quý (ở đường Trần Hưng Đạo, P.Quy Nhơn).

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở có hệ thống dây chuyền máy móc, kho lạnh phục vụ sản xuất và đóng gói lạp xưởng. Tuy nhiên, tại tầng 4 và 5 của cơ sở này, lực lượng chức năng phát hiện gần 100 thùng nhựa (loại 200 lít) chứa da heo, mỡ heo trong tình trạng bốc mùi hôi thối.

Thùng chứa da heo đã chuyển màu, bốc mùi hôi thối ẢNH: TRIỆU THANH

Ngoài ra, trong kho phụ gia thực phẩm, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều sản phẩm đã quá hạn sử dụng. Đoàn đã yêu cầu chủ cơ sở xuất trình giấy tờ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện sản xuất cũng như tính hợp pháp của số phụ gia.

Cơ quan chức năng đang phân loại, kiểm đếm toàn bộ nguyên liệu, phụ gia và thành phẩm tại cơ sở để làm rõ vi phạm, xử lý theo quy định pháp luật.