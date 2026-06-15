Gia Lai: Tạm giữ hình sự 5 người mang loa lớn ra đảo Hải Minh đòi nợ

Ngày 15.6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra, làm rõ vụ một nhóm người tụ tập, sử dụng loa công suất lớn la hét, chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại bán đảo Hải Minh (phường Quy Nhơn) nhằm mục đích đòi nợ.

Theo phản ánh của người dân địa phương, thời gian qua xuất hiện nhóm thanh niên nhiều lần từ đất liền ra bán đảo Hải Minh, có hành vi gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của cư dân khu vực.

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai các tổ công tác xác minh, truy xét những người liên quan. Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn khi các đối tượng thống nhất khai báo gian dối, đồng thời xóa dữ liệu trên điện thoại và các nội dung liên quan nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự nhóm người dùng loa công suất lớn đòi nợ, gây náo loạn tại bán đảo Hải Minh ẢNH: MAI CHÂU

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan khoanh vùng, xác định những người liên quan đến vụ việc gây rối trật tự công cộng. Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện nhóm này đang di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng về tỉnh Đắk Lắk.

Khoảng 22 giờ ngày 13.6, các trinh sát hình sự phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Tuy An (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk) tổ chức đón lõng một ô tô trên quốc lộ 1 và khống chế nhóm người khi phương tiện đi qua địa phận tỉnh Đắk Lắk.

Nhóm này gồm Nguyễn Bá Duy (22 tuổi), Nguyễn Trần Kỳ Sơn (22 tuổi), Biện Văn Lợi (21 tuổi), Nguyễn Thanh Cường (23 tuổi, cùng ở phường Quy Nhơn) và Mai Xuân Vũ (22 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam).

Đáng chú ý, Nguyễn Bá Duy và Mai Xuân Vũ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù treo tại địa phương nhưng vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật.

Tại cơ quan công an, nhóm người này khai nhận nguyên nhân xuất phát từ việc anh N.T.T (ở bán đảo Hải Minh) vay tiền người quen của Duy. Sau đó, Duy rủ những người còn lại đến tìm anh T. để đòi nợ.

Theo điều tra ban đầu, tối 25.5, cả nhóm mang theo loa kẹo kéo và đèn pin đến bán đảo Hải Minh, liên tục chửi bới, gây ồn ào từ khoảng 20 giờ đến 23 giờ. Dù được tổ trưởng tổ an ninh trật tự địa phương nhắc nhở, nhóm này vẫn tiếp tục lên ghe, sử dụng loa phát những lời lẽ xúc phạm nhằm gây áp lực đòi nợ.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của nhóm người đã gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, làm người dân bức xúc.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự 5 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự, đồng thời kêu gọi những người liên quan sớm ra trình diện và đề nghị người dân cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.