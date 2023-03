Giá lạnh tuyết rơi kéo dài ở Cali: Việt kiều đắn đo khi ra ngoài, tiền điện tăng mạnh

Không ra ngoài nếu không có việc cần thiết

Anh Nguyễn Trường sinh sống và làm việc tại bang California 40 năm nay. Anh cho biết, khu người Việt sống đông nhất ở San Jose.

Năm nay thời tiết ở khu này rất lạnh. Bão mùa đông mang tuyết rơi ở độ cao 1.000feet (300m) nên nhiều khu ở chân núi không cần lên cao đã thấy tuyết. Bình thường ở độ cao khoảng 5.000 – 6.000feet mới có tuyết.

Người Việt sinh sống nhiều ở TP San Jose, bang California TRỊNH THÀNH

Anh Trường cho biết, vài ngày gần đây thời tiết đỡ lạnh, trời có nắng. Ban ngày nhiệt độ là 16 độ C, ban đêm là khoảng 6 độ C. Cơ quan Thời tiết quốc gia (NWS) cho biết cảnh báo bão tuyết đã được ban bố tại dãy núi San Gabriel, phía bắc thành phố Los Angeles.

Theo lời anh Trường, khu vực xảy ra bão tuyết cách nơi anh sống khoảng 1 tiếng lái xe ô tô, khoảng 60km.

Những ngày cuối tháng 2, bang California có tuyết rơi TRỊNH THÀNH

"Mấy vùng ven núi lạnh hơn. Các năm trước tầm tháng 3 nhiệt độ đã ấm hơn giờ. Vì năm nay có 2, 3 cơn bão mùa đông. Khu gần núi ít người Việt nhưng mọi người vẫn trải qua mùa đông lạnh hơn bình thường", anh chia sẻ.

Hiện, thời tiết đã ấm hơn so với những ngày trước. Tuy nhiên, anh Trường vẫn đắn đó mỗi khi ra ngoài.

Mùa đông năm nay thời tiết ở bang California giá lạnh lịch sử TRỊNH THÀNH

"Nếu không có việc gì tôi sẽ ở nhà, giữ ấm cơ thể thay vì ra ngoài. Mùa lạnh nhà mở máy sưởi nhiều nên tiền phải trả cao hơn. Tháng 11, 12, 1, 2 giá tăng 300%. Sau tháng này công ty khí đốt sẽ điều chỉnh giá lại như cũ. Bình thường nhà tôi xài 150 USD/tháng nhưng tháng trước và tháng này tăng lên 500 USD", anh cho biết.

Cũng theo anh Trường, cứ khoảng 9, 10 năm ở bang California mới có một lần lạnh như hiện tại. South Lake Tahoe (bang California) tuyết rơi dày, trời rất lạnh. Ở đây cũng có người gốc Việt sống nhưng rải rác. "Ở khu đó ngày nào người dân cũng phải cào tuyết mới lái xe ra được", anh chia sẻ.

Lo cho người thân gần khu bão tuyết

Chị Sophia Luff (người gốc Việt đang sinh sống và làm việc ở thành phố Riverside, California) cho biết, chị sang được khoảng hơn 10 năm, hiện đang kinh doanh tự do. Hiện nhiệt độ chỗ chị sống ban ngày khoảng 8 độ C, ban đêm xuống 4 độ C. Trời đã ấm hơn những ngày cuối tháng 2, không còn có mưa.

Hiện, thành phố Riverside nhiệt độ ấm dần lên NVCC

Dãy San Bernardino, bang California khu vực đang chịu ảnh hưởng của bão tuyết cách chỗ chị sống khoảng 35 phút chạy xe trong ngày bình thường. Ở đây đã có nhiều nhà bị sập.

"Dì tôi có tiệm nail ở chỗ đó, thời tiết lạnh, bão tuyết nên hơn 10 ngày không đi làm được. Từ nhà dì tới tiệm khoảng 1 tiếng chạy xe. Dì tôi không đi lên tiệm làm được. Tiệm phải đóng cửa 2 tuần vì đường họ đóng lại, không cho đi, chỉ có xe cứu hộ đi vào đem thức ăn cho mọi người. Tối qua (4.3), chợ gần tiệm dì tôi bị sập, sáng nay (5.3) khách gọi báo tin cho dì tôi biết. Còn chỗ tôi hiện trời đã ấm dần lên", chị chia sẻ.

Cũng theo chị, khu xảy ra bão tuyết người dân không đi lại được, chính quyền đã chặn đường để tránh nguy hiểm xảy ra.

Thời tiết ở bang California đã ấm dần lên NVCC

"Cuộc sống hiện tại của tôi vẫn diễn ra bình thường, trời đã ấm dần lên. Khách đến tiệm tôi hơi vắng chút còn chỗ TP Crestline nơi dì tôi sinh sống, họ lo lắng vì bão tuyết hơn 100 năm nay chưa có bao giờ. Nhiều nhà bị mất điện, bể ống nước. Tuy nhiên, chính phủ rất lo cho dân, họ tới sửa chữa nhanh, có xe phát thực phẩm tận nhà. Tôi chỉ lo sức khỏe cho mọi người ở đó. Tôi gắng động viên gì giữ gìn sức khỏe vì nếu chẳng may nhà bị sập cũng có bảo hiểm lo, vấn đề tài chính không đáng lo ngại", chị nói.

Anh Thành hiện đã đi làm TRỊNH THÀNH

Anh Trịnh Thành (42 tuổi, từng ở TP.HCM) sống và làm việc ở bang California khoảng 5 năm nay. Anh là nhiếp ảnh gia. Anh cho biết, hiện thời tiết đã ấm dần lên, trời không còn mưa. Thời tiết có nắng, anh đã trở lại công việc thường ngày, khách đã ra ngoài chụp hình nhiều hơn. Chỗ anh sống cách nơi xảy ra bão tuyết 7 tiếng lái xe nên không có nhiều ảnh hưởng.